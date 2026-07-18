Tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai, Hà Nội cùng Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ đơn vị đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), liệt sĩ Nguyễn Văn Uân tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Uân sinh năm 1948 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân, tháng 11/1967, đồng chí được phân công công tác tại Đồn Công an nhân dân số 23, khu Công an Hai Bà Trưng, nay thuộc địa bàn phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tận tụy, gần gũi Nhân dân, tích cực xây dựng phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ giỏi”, được đồng đội và Nhân dân tin yêu.

Đoàn công tác dâng hương tại gia đình Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Uân.

Trong 12 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô cuối tháng 12/1972, khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 xuống Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Uân đã dũng cảm bám trụ địa bàn, hướng dẫn Nhân dân xuống hầm trú ẩn, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ngày 28/12/1972, trong khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 24 tuổi. Ngày 03/9/1973, đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ Công an nhân dân đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tiếp đó, đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Yên, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Yên.

Trước đó, Ban Chỉ huy Công an phường phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình thương binh trên địa bàn. Tại đây, Đoàn công tác gửi lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai, ngày 27-7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đó không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng Công an nhân dân, việc chăm lo, tri ân người có công luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống nhân văn và tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chương trình là hoạt động thiết thực của Công an phường Bạch Mai nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" của Công an thành phố Hà Nội với các nội dung "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.