ANTD.VN - Chiều 08/6, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác công nghệ y tế nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh.

Bệnh viện 19-8 và Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế

Phát biểu tại chương trình, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết Bệnh viện 19-8 đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, trong đó chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản trị và phát triển bệnh viện theo mô hình hiện đại, thông minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước; đồng thời giới thiệu các mô hình ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán, quản lý hồ sơ bệnh án, đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy chuyển đổi số y tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đối tác công nghệ đã thống nhất hỗ trợ Bệnh viện 19-8 tiếp cận, thử nghiệm và đánh giá một số giải pháp công nghệ tiên tiến.

Theo đó, AI4LIFE – Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết đồng hành cùng Bệnh viện trong xây dựng hệ sinh thái y tế số, hỗ trợ triển khai nền tảng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support System - CDSS), chatbot y tế ứng dụng AI phục vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa, đồng thời tư vấn phát triển các hệ thống dữ liệu y tế và trí tuệ nhân tạo phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bệnh viện.

NTD Healthcare hỗ trợ triển khai thí điểm hệ thống CerviCare AI phục vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung cùng 300 ca phân tích AI miễn phí nhằm phục vụ nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và xây dựng cơ sở khoa học cho việc triển khai kỹ thuật trong tương lai.

Đơn vị cũng hỗ trợ 02 thiết bị đo chức năng hô hấp thông minh SpiroKit cùng 100 đầu lọc tiêu hao phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và thử nghiệm tại bệnh viện.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, trách nhiệm và hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Bệnh viện 19-8, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Về phía OneMedic, đơn vị hỗ trợ triển khai thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo Lunit INSIGHT CXR với quy mô 1.000 giấy phép sử dụng mỗi tháng trong thời gian 03 tháng.

Đây là giải pháp AI hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang ngực, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian đọc phim cho bác sĩ. Đồng thời, OneMedic cũng hỗ trợ thử nghiệm hệ thống điện tim thông minh Kardia 12L tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim và các bất thường tim mạch quan trọng, phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Các bên thống nhất nhận định rằng trí tuệ nhân tạo không thay thế vai trò của người thầy thuốc mà là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng khả năng tiếp cận tri thức y học hiện đại, tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang đánh giá cao sự đồng hành của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, AI4LIFE cùng các doanh nghiệp công nghệ y tế trong việc hỗ trợ Bệnh viện 19-8 tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số tiên tiến. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các bên sẽ góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, trách nhiệm và hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Bệnh viện 19-8, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, hướng tới mục tiêu ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.