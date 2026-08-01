Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi CATP Hải Phòng

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP đến dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc hội thi. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Tư pháp thành phố, Sở Ngoại vụ thành phố cùng 12 đội thi là các tập thể, cá nhân CBCS Công an các đơn vị, địa phương.

Tham gia dự thi, các tập thể, cá nhân lựa chọn nội dung tập trung vào các quy định cụ thể như: Quy định của pháp luật về ANTT, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm TTATGT, PCCC&CNCH; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; quản lý cư trú, căn cước, đăng ký, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tín ngưỡng, tôn giáo, biên giới, chủ quyền biển đảo, quản lý xuất, nhập cảnh, an ninh mạng, phòng chống dịch bệnh, tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó thể hiện ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Trách nhiệm của Nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở; khuyến khích cảnh báo phương thức, thủ đoạn tội phạm mới xuất hiện và cách thức nhận diện, phòng ngừa…

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội thi

Vòng sơ loại, Ban tổ chức hội thi đã tiếp nhận 143 bài dự thi, gồm 26 bài dự thi tập thể và 117 bài dự thi cá nhân, qua đó đã lựa chọn được 12 tập thể, cá nhân có kết quả xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết hội thi CATP. Các thí sinh tham gia dự thi Vòng chung kết CATP sẽ trải qua 2 phần thi: phần thi thuyết trình (với thời gian tối đa 20 phút) và phần thi xử lý tình huống (với thời gian tối đa 5 phút)…

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP trao giải nhất tặng CAP Thủy Nguyên và Đại úy Phạm Kim Anh (Ban Chuyên đề ANHP)

Phát biểu khai mạc và bế mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP khẳng định, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đây không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là một giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CBCS và Nhân dân, hiện thực hóa Đề án “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng CATP thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Thượng tá Hoàng Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP trao giải nhì cho các tập thể, cá nhân

Thượng tá Bùi Huy Ngọc, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP trao giải ba cho các tập thể, cá nhân

Đối với CATP, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội và nhiều hình thức trực quan, sinh động để đưa pháp luật đến gần hơn với CBCS và Nhân dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CATP Hải Phòng trong lòng Nhân dân.

Đồng chí Lưu Thị Thu Huyền, Phó trưởng Phòng TTGDPBPL – Sở Tư pháp trao giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Dương Hoàng Long, Phó trưởng Phòng hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ trao các giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân

Sau 1 ngày 12 tập thể, cá nhân bước vào tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và công phu, Ban Giám khảo đã trao 2 giải nhất cho CAP Thủy Nguyên và Đại úy Phạm Kim Anh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng). 3 giải nhì thuộc về Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Công tác chính trị và Công an xã An Khánh. 3 giải ba thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Lê Thanh Nghị. 4 giải khuyến khích thuộc về Công an phường An Biên, Công an phường Hưng Đạo, Công an xã An Phong và Công an phường Việt Hòa.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP với các tập thể, cá nhân đoạt giải trong hội thi

Đại úy Phạm Kim Anh (Ban Chuyên đề ANHP) xuất sắc giành giải nhất tại hội thi

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Giải cống hiến thuộc về Phòng Công tác chính trị; Giải tiết mục xuất sắc, sáng tạo thuộc về Công an phường Lê Thanh Nghị; Giải ứng dụng công nghệ xuất sắc thuộc về Phòng Cảnh sát giao thông; Giải sử dụng ngoại ngữ xuất sắc nhất thuộc về Đại ủy Phạm Kim Anh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng); Giải Công an cấp xã tuyên truyền xuất sắc nhất thuộc về Công an phường Thủy Nguyên; Giải video lan tỏa nhất thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP.