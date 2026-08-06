Cầm tay chỉ việc, đưa dịch vụ công trực tuyến về từng thôn xóm

ANTD.VN - Ngày 6-8, tại hội trường thôn Kim Bôi (xã Hương Sơn, Hà Nội), các chiến sĩ công an xã kề vai, kiên nhẫn hướng dẫn từng cụ già lướt màn hình smartphone để tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến...

Công an xã Hương Sơn đưa dịch vụ công trực tuyến về từng thôn xóm

Tay cầm chiếc điện thoại thông minh còn nguyên lớp dán bảo vệ đã ngả màu, ông lão tóc bạc phơ ngập ngừng nhìn vào màn hình đăng nhập VNeID. Ngồi bên cạnh, nữ chiến sĩ công an nhẹ nhàng chỉ tay vào từng ô hiển thị và giải thích bằng giọng chậm rãi: "Cụ bấm vào đây để quét khuôn mặt, sau này muốn xác nhận cư trú hay làm thủ tục gì chỉ cần thao tác trên máy, không phải đi lại xa xôi nữa". Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt người chiến sĩ khi cụ già gật gù ra chiều đã hiểu.

Đó là một trong những hình ảnh quen thuộc tại buổi triển khai Đội hình "Tổ công nghệ số cộng đồng" do Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã Hương Sơn phối hợp tổ chức tại thôn Kim Bôi vào sáng 6-8. Nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè năm 2026, hoạt động không chọn cách tuyên truyền chung chung mà đi thẳng vào những nhu cầu sát sườn nhất của bà con.

Từ sớm, từng tốp người dân trong thôn đã kéo đến nhà văn hóa. Người mang theo chiếc smartphone mới được con cháu mua cho nhưng chưa biết dùng ngoài việc nghe gọi, người cầm theo xấp giấy tờ cá nhân.

Tại đây, lực lượng công an cơ sở phân công từng cán bộ trực tiếp ngồi cùng dân. Thay vì bắt người dân tự mày mò với những thuật ngữ công nghệ phức tạp, các chiến sĩ chọn cách "cầm tay chỉ việc" - hướng dẫn từ cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, cập nhật các tính năng mới tích hợp trên VNeID, đến việc giải đáp tỉ mỉ từng thắc mắc phát sinh.

Không dừng lại ở ứng dụng VNeID, buổi làm việc còn tập trung gỡ khó cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Những thủ tục vốn trước đây khiến bà con e ngại vì phải đi lại nhiều lần như xác nhận thông tin cư trú, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, làm thủ tục cấp căn cước hay đăng ký hộ chiếu phổ thông trực tuyến... nay được thao tác ngay tại chỗ.

Từng bước điền thông tin, tải ảnh chân dung, gửi hồ sơ điện tử được cán bộ chiến sĩ kiên nhẫn giải thích, giúp người dân nắm vững quy trình để có thể tự thực hiện hoặc hướng dẫn lại cho người thân tại nhà. Bên cạnh đó, các đảng viên trong thôn cũng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Sự chủ động, gần gũi của những người lính áo xanh đã biến một buổi hướng dẫn kỹ thuật vốn khô cứng thành không gian tương tác ấm áp, cởi mở. Những vướng mắc lâu nay của người dân về thủ tục giấy tờ dần được tháo gỡ ngay trên màn hình điện thoại.

Việc trực tiếp đưa công nghệ về tận thôn xóm không chỉ giúp người dân tiếp cận tiện ích chuyển đổi số một cách tự nhiên nhất, mà còn củng cố thêm niềm tin, sự gắn kết giữa lực lượng công an và nhân dân nơi vùng ngoại thành Thủ đô.