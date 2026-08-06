Triển khai thực chất, hiệu quả mô hình "Khách sạn chủ động, an ninh vững bền"

ANTD.VN - Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp khách sạn Novotel Suites Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Cầu Giấy; Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng phòng An ninh Đối ngoại, Công an TP Hà Nội, chỉ huy Công an phường Cầu Giấy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Toàn cảnh ngày hội

Triển khai có hiệu quả nhiều mô hình giữ gìn ANTT

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khách sạn Novotel Suites Hà Nội.

Trong đó điểm nhấn là ra mắt mô hình “Khách sạn chủ động, an ninh vững bền”, được đánh giá là bước phát triển mới trong xây dựng phong trào tại khối cơ sở lưu trú. Mô hình hướng đến phát huy trách nhiệm chủ động của người đứng đầu, cán bộ, nhân viên khách sạn trong quản lý khách lưu trú, người nước ngoài, bảo vệ tài sản, phòng cháy, chữa cháy, nhận diện nguy cơ và phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng Công an, từ đó xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, bền vững.

Trong quá trình tổ chức ngày hội, Phòng An ninh đối ngoại, Công an TP Hà Nội đã chủ động hướng dẫn, phối hợp khách sạn Novotel Suites Hà Nội khảo sát, nghiên cứu, xây dựng mô hình “Khách sạn chủ động, an ninh vững bền”, trong đó trọng tâm là 3 bước chủ động: Chủ động phát hiện, Chủ động báo cáo và Chủ động phối hợp.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thượng tá Hoàng Ngọc Cương, Trưởng Công an phường Cầu Giấy cho biết trong năm 2026, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Cầu Giấy đã được triển khai tương đối toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tế của địa bàn.

Thượng tá Hoàng Ngọc Cương, Trưởng Công an phường Cầu Giấy phát biểu tại ngày hội

Phong trào đã tạo ra những kết quả cụ thể: Nhân dân cung cấp 30 tin liên quan an ninh, trật tự; hòa giải thành 06/06 vụ mâu thuẫn; tham gia vận động, giáo dục 100 đối tượng, giúp 06 trường hợp chuyển biến tiến bộ; lực lượng cơ sở thực hiện 350 lượt tuần tra; tội phạm về trật tự xã hội giảm 15 vụ; cuộc bầu cử được bảo vệ tuyệt đối an toàn; công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 hoàn thành trước tiến độ. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tiếp tục được củng cố, duy trì phù hợp với đặc điểm địa bàn như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Giao ban, rà soát tình hình an ninh, trật tự hàng tháng” “Camera AI giám sát an ninh”, mô hình “Dân vận khéo”, “Tổ dân phố Ba nhất về an ninh trật tự”.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của khách sạn Novotel Suites Hà Nội trong bảo đảm an ninh, trật tự, chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh, lưu trú an toàn, văn minh, chuyên nghiệp; duy trì phối hợp trao đổi thông tin, phòng ngừa và giải quyết các vụ việc phát sinh, ghi nhận, biểu dương những kết quả của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị và nhân dân phường Cầu Giấy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố phát biểu tại ngày hội

Việc tổ chức Ngày hội hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng khách sạn, mà còn cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải được triển khai sâu rộng, phù hợp với đặc điểm của từng loại hình địa bàn, từ khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch.

Đồng chí Chánh Thanh tra cũng đánh giá cao việc khách sạn Novotel Suites Hà Nội chính thức ra mắt mô hình "Khách sạn chủ động, an ninh vững bền". Đây là cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chánh Thanh tra đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Cầu Giấy, Ban Giám đốc và Ban Chỉ đạo mô hình của khách sạn Novotel Suites Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung triển khai thực chất, hiệu quả mô hình "Khách sạn chủ động, an ninh vững bền", nhất là "Quy trình 3 bước chủ động" được công bố tại ngày hội hôm nay. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn và từng loại hình cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và những nguy cơ mới về an ninh, trật tự để cán bộ, nhân dân và người lao động chủ động nhận diện, phòng ngừa…

Công an phường phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cầu Giấy trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh Thanh tra thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cầu Giấy phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân; trong đó, Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với mô hình “Khách sạn chủ động, an ninh bền vững” đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Công an phường chủ trì, phối hợp Phòng An ninh đối ngoại - Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị triển khai nghiêm túc, thực chất; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở lưu trú với công tác quản lý khách lưu trú, người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tội phạm và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, thân thiện. Sau thời gian triển khai, phải tổ chức đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế và nghiên cứu nhân rộng tại các cơ sở lưu trú có đủ điều kiện trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND thành phố và khách sạn Novotel đã trao quà tặng cho 12 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Khách sạn Novotel Suites Hà Nội vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố và khách sạn Novotel đã trao quà tặng cho 12 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ban Tổ chức đồng thời công bố các quyết định và trao khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Khách sạn Novotel Suites Hà Nội vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.