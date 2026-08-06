Thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp

Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ



Theo nội dung công điện, vào hồi 07h00 ngày 06/8/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104m, mực nước hạ lưu 12,08m, lưu lượng về hồ 3.861m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.855m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16h00’ ngày 06/8/2026;

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.