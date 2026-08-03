Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng.

Các đối tượng Huang LeeMin và Lê Trung Hiếu

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc 1 khu đô thị tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc", trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín. Nhiều công dân Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng/ tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo điều tra, đối tượng Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đối tượng Hoàng Hải Vân

Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bắt tạm giam các đối tượng

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.