Cử tri phản ánh quy định thời gian khám bệnh 6 phút cứng nhắc, Bộ Y tế nói gì?

ANTD.VN - Cử tri phản ánh tại một số cơ sở y tế, quy định thời gian khám khoảng 6 phút cho mỗi người bệnh có thể gây khó khăn khi lượng bệnh nhân đông, nhất là tại các bệnh viện lớn.

Bác sĩ Bệnh viện K khám cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau được chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo cử tri Bạc Liêu, hiện nay, quy trình khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa thật sự phù hợp, còn gây phiền hà cho người dân.

Cụ thể, quy định thời gian khám cho mỗi bệnh nhân tối thiểu khoảng 6 phút, trong khi thực tế tại các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân đông, nếu áp dụng cứng nhắc quy định này sẽ khó đảm bảo việc khám hết số bệnh nhân đã đăng ký trong ngày.

Mặt khác, có nhiều trường hợp bệnh đơn giản, bác sĩ chỉ cần 2-3 phút là có thể hoàn thành việc thăm khám.

Cử tri kiến nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy trình theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, vừa đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, vừa giảm phiền hà cho người dân.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh quy trình thanh toán và tạm ứng chi phí khám chữa bệnh theo hướng đơn giản, rõ ràng, thuận tiện hơn cho người dân và phù hợp với chính sách hiện hành.

Hiện nay, người bệnh khi vào bệnh viện vẫn phải thực hiện thủ tục tạm ứng chi phí, sau đó tiếp tục làm thủ tục hoàn trả, gây mất nhiều thời gian và chưa tạo thuận lợi cho người dân.

Về thời gian khám và quy trình khám bệnh, Bộ Y tế cho biết, ngày 22/4/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT về Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện. Hướng dẫn nhằm thống nhất quy trình khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục, hạn chế gây phiền hà và nâng cao sự hài lòng của người bệnh, nhất là người tham gia bảo hiểm y tế.

Qua rà soát, quyết định này không quy định mỗi người bệnh phải được khám tối thiểu 6 phút và không yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chờ đủ 6 phút mới tiếp nhận người bệnh tiếp theo.

Quyết định quy định các chỉ tiêu phấn đấu về tổng thời gian của toàn bộ quy trình khám bệnh.

Cụ thể, khám lâm sàng đơn thuần có thời gian trung bình dưới 2 giờ; khám lâm sàng có thực hiện thêm 1 kỹ thuật cận lâm sàng dưới 3 giờ; có 2 kỹ thuật phối hợp dưới 3,5 giờ; có 3 kỹ thuật phối hợp dưới 4 giờ.

Về lưu lượng khám, quyết định đặt mục tiêu đến năm 2020, trung bình mỗi buồng khám phấn đấu khám tối đa 35 người bệnh trong 8 giờ. Trường hợp số lượng người bệnh tăng đột biến thì phấn đấu không tăng quá 30% chỉ tiêu này.

Mốc thời gian khoảng 6 phút được đề cập trong quá trình tổ chức, đánh giá hoạt động khám bệnh tại một số cơ sở cần được hiểu là thời gian dự kiến dành cho hoạt động khám trực tiếp của bác sĩ đối với người bệnh, bao gồm hỏi bệnh, thăm khám, đánh giá tình trạng và đưa ra chỉ định chuyên môn.

Theo Bộ Y tế, đây không phải là thời gian tối thiểu bắt buộc áp dụng cứng nhắc đối với từng người bệnh. Thời gian cần thiết cho mỗi lượt khám phụ thuộc vào tình trạng bệnh, tính chất chuyên khoa và yêu cầu chuyên môn.

Đối với trường hợp bệnh đơn giản, triệu chứng rõ ràng, bác sĩ có thể hoàn thành việc thăm khám trong thời gian ngắn hơn. Ngược lại, người cao tuổi, người mắc nhiều bệnh, trường hợp bệnh phức tạp hoặc cần tư vấn kỹ có thể cần thời gian dài hơn.

Bác sĩ phải thực hiện đầy đủ việc hỏi bệnh, thăm khám, đánh giá, chẩn đoán, chỉ định điều trị, tư vấn và ghi chép hồ sơ theo quy định chuyên môn, bảo đảm chất lượng và an toàn người bệnh.

Quyết định này cũng giao Giám đốc bệnh viện căn cứ điều kiện thực tế để quy định cụ thể, công khai quy trình khám bệnh của đơn vị; đồng thời thường xuyên đánh giá, cải tiến quy trình, xác định các khâu gây chậm trễ để có biện pháp khắc phục.

Bệnh viện được chủ động áp dụng các giải pháp như tăng số bàn khám và nhân lực vào thời điểm đông người bệnh; đặt lịch khám theo giờ; liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và xây dựng phương án đáp ứng khi lưu lượng người bệnh tăng đột biến...

Như vậy, quyết định số 1313 định hướng tổ chức quy trình linh hoạt, phù hợp với tình trạng người bệnh và điều kiện thực tế của từng cơ sở, không áp dụng máy móc một khoảng thời gian giống nhau đối với mọi lượt khám.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, cải tiến quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặt lịch khám, phân luồng và bố trí nhân lực phù hợp nhằm giảm thời gian chờ đợi, hạn chế phiền hà, đồng thời bảo đảm chất lượng chuyên môn, quyền lợi và an toàn của người bệnh.