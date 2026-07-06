Quảng Ninh tập trung khắc phục hậu quả bão số 1

ANTD.VN - Bão Maysak không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang tập trung khắc phục hậu quả do bão

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 đã làm 96 nhà bị tốc mái; 1.100ha nuôi trồng thủy sản; 40ha lúa bị thiệt hại.

Ngoài ra, bão làm 13 tàu, bè mảng tại khu neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt; 1.620 cây xanh bị gãy đổ; đổ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc; 16 cột điện bị gãy đổ; 02 ô tô bị thiệt hại do tường đổ và 01 ô tô bị ngập nước,…

Ước tính, bão Maysak gây thiệt hại kinh tế khoảng 20 tỷ đồng tại Quảng Ninh.

Bão gây sự cố trên hầu hết hệ thống lưới điện nổi tại khu vực Móng Cái, làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 38.000 khách hàng. Nhiều cột điện bị gãy đổ, đường dây trung thế, hạ thế bị đứt, cây xanh ngã đổ vào hành lang lưới điện khiến việc cấp điện bị ảnh hưởng trên diện rộng.

Ngay khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động trên 100 cán bộ, công nhân kỹ thuật, cùng đầy đủ vật tư, phương tiện thành lập nhiều mũi thi công đồng loạt xử lý sự cố.

Riêng tuyến cấp điện ra khu vực Bình Ngọc và Trà Cổ bị thiệt hại nặng với hơn 12 cột điện trung thế và 30 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Do phải huy động cột điện từ ngoài tỉnh nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Công ty đang phấn đấu hoàn thành cấp điện trở lại cho khu vực này trong chiều 6/7.

Cây xanh gãy﻿ đổ do bão Maysak

Trước đó, chiều 5/7, nhiều khu vực trung tâm các phường Móng Cái 1, 2, 3 đã được cấp điện trở lại.

Cùng với ngành điện, chính quyền các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải phóng hành lang lưới điện, phân luồng giao thông tại các khu vực thi công, đồng thời khuyến cáo người dân không đến gần các vị trí có dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ để bảo đảm an toàn.