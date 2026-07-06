Công an phường Bạch Mai trao trả tài sản cho người dân

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cán bộ Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Ngày 6/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực công viên Võ Thị Sáu, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền, cán bộ Công an phường Bạch Mai phát hiện một chiếc ví rơi trên đường. Kiểm tra bên trong, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền thấy có căn cước công dân tên Nguyễn Quang Trung (SN 1953, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 1,7 triệu đồng tiền mặt.

Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền trao trả tài sản cho người dân

Nhận định đây là ví của người dân không may bị đánh rơi, Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời khẩn trương tìm cách liên lạc với chủ nhân.

Ngay trong ngày 6/7, anh Nguyễn Quang Trung đã được mời lên nhận lại giấy tờ và tiền mặt. Trong niềm vui mừng, xúc động, anh Trung đã viết thư cảm ơn Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền nói riêng và Công an phường Bạch Mai nói chung.

Việc làm của Đại úy Nguyễn Ngọc Quyền đã giúp người dân giảm bớt những khó khăn, phiền toái do mất giấy tờ, tài sản và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.