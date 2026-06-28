ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá...

Các tỉnh miền Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Trong những ngày vừa qua, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn.

Chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.