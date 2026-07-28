Sinh viên trường tư sẽ được cấp học bổng chính sách trợ cấp

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến mở rộng đối tượng được hưởng học bổng chính sách với mức bằng từ 60% đến 100% mức lương cơ sở/tháng tùy nhóm đối tượng.

Mức học bổng chính sách mới dự kiến bằng từ 60% đến 100% mức lương cơ sở/tháng.

Bộ GD-ĐT dự kiến mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp đối với người học đủ điều kiện đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Quy định mới xác định quyền hưởng chính sách dựa trên đối tượng và hoàn cảnh của người học thay vì loại hình cơ sở giáo dục, qua đó bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa người học tại cơ sở công lập và tư thục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Để chính sách phát huy hiệu quả thực chất, dự thảo của Bộ cũng điều chỉnh tăng mức trợ cấp theo hướng gắn với mức lương cơ sở thay vì quy định một mức tiền cố định như trước đây, giúp giá trị hỗ trợ được điều chỉnh phù hợp với biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Theo đó, mức học bổng chính sách bằng từ 60% đến 100% mức lương cơ sở/tháng tùy nhóm đối tượng.

Đồng thời, dự thảo quy định mức hưởng khác nhau đối với người học thuộc một nhóm đối tượng và người học đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng. Quy định này phản ánh sát hơn mức độ khó khăn của từng trường hợp và bảo đảm người học có điều kiện trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế.

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình và đa dạng hóa phương thức tiếp nhận hồ sơ.

Người học có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử; đồng thời không phải cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả được quy định thống nhất, rõ ràng, tạo thuận lợi cho cả người học và cơ quan thực hiện.

Bên cạnh cải cách thủ tục, dự thảo thể hiện rõ định hướng quản lý chính sách dựa trên dữ liệu và ứng dụng khoa học, công nghệ. Thông tin về người học, đối tượng chính sách và tình trạng học tập được khai thác từ các cơ sở dữ liệu liên quan; hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử và việc chi trả được thực hiện theo hướng không dùng tiền mặt.

Cách làm này không chỉ giảm thủ tục, hạn chế trùng lặp và sai sót mà còn tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao khả năng theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách.