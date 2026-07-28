ANTD.VN - Sơ kết 6 tháng đầu năm phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2026, Cụm thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chia sẻ nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đồng thời thống nhất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Bùi Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2026, Cụm thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội- Lan tỏa khí thế thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Thanh Liệt cùng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 14 - Công an thành phố Hà Nội gồm các đơn vị các phường, xã: Thanh Trì, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 14 đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các phong trào thi đua do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động, gắn chặt với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Các phong trào thi đua không chỉ tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Lan tỏa khí thế thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Điểm nhấn trong phong trào thi đua của Cụm là việc triển khai hiệu quả phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Thông qua phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được xây dựng và nhân rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng như nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Cụm còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những hoạt động này không chỉ góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô "Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ" trong lòng nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong thời gian tới. Các ý kiến tham luận đều thống nhất quan điểm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực công tác và yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Trung tá Lê Văn Quyền, Trưởng CAX Thanh Trì đơn vị cụm trưởng phát biểu tại hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua số 14 xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" với phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân. Cùng với đó, các đơn vị sẽ tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Hội nghị sơ kết không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả đã đạt được sau nửa chặng đường của năm 2026 mà còn tạo diễn đàn để các đơn vị trong Cụm tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Với quyết tâm chính trị cao và khí thế thi đua sôi nổi, Cụm thi đua số 14 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2026, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, xây dựng lực lượng Công an Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.