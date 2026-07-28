Phối hợp liên ngành để phát hiện sớm, xử lý kịp thời bạo lực học đường

Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi cho thấy tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cơ bản được kiềm chế, giảm 17% số vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giảm 20,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Điều này cho thấy sự phối hợp liên ngành giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các bộ, ban ngành, đoàn thể trong triển khai công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phát huy được trí tuệ tập thể của các chuyên gia trên từng lĩnh vực của từng bộ, ngành; tổ chức triển khai các giải pháp lớn cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm tham mưu cho Ban Chỉ đạo.

Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) Nguyễn Xuân An Việt - thành viên Ban Chỉ đạo cho biết, thời gian qua Bộ GDĐT đã chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.

Nổi bật là việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường; phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều hoạt động như tổ chức 4 đoàn khảo sát liên ngành tại Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Nghệ An nhằm khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tiễn tại địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp.

Bộ GDĐT hiện đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị và các đơn vị chức năng của Bộ Công an xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp liên ngành về “bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh.

Dự thảo Kế hoạch hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời chuẩn hóa quy trình phát hiện, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, can thiệp, xử lý và theo dõi sau xử lý đối với các vụ việc xảy ra trong nhà trường; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh.

Theo Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân An Việt, công tác bảo đảm an toàn trường học chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và các tổ chức liên quan. Bên cạnh việc xử lý các vụ việc, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu bạo lực học đường.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên nhấn mạnh, thời gian tới các bộ, ngành cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, nhất là trước những thách thức mới trên không gian mạng và các yếu tố tác động từ xã hội.

Đối với ngành Giáo dục, Trung tướng Trần Ngọc Hà đề nghị Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT sớm hướng dẫn triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an toàn trường học, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường và vi phạm pháp luật của học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.