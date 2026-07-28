ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung một số nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất chính sách đối với người có công và thân nhân.

Đề xuất bổ sung nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định, lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo dự thảo tờ trình thông tư, việc ban hành Thông tư sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng do Bộ Nội vụ quản lý nhà nước, đặc biệt là người có công, thân nhân người có công, cựu chiến binh, người sinh sống tại đặc khu.

Hiện nay, công tác phối hợp và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này vẫn đang vận hành theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH.

Do căn cứ pháp lý cũ đã hết hiệu lực và cơ quan ban hành không còn thẩm quyền quản lý trực tiếp, việc Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH là hết sức cấp bách và bắt buộc. Điều này nhằm khẳng định thẩm quyền pháp lý, tránh khoảng trống quản lý và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh liên tục cho người dân.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ đề xuất tại dự thảo Thông tư là cập nhật chính xác đối tượng.

Tại Điều 2, dự thảo Thông tư đã chuẩn hóa chi tiết đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân người có công về độ tuổi, điều kiện tiếp tục đi học và tình trạng khuyết tật nặng theo đúng tinh thần Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, bổ sung nhóm đối tượng là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng nhằm bảo đảm bao phủ an sinh xã hội toàn diện.

Bộ Nội vụ lý giải Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH 14 ngày 9/12/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021 quy định “vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ bảo hiểm y tế”.