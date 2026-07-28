Bổ sung nhiều chế tài đối với người tham gia đấu giá tài sản để tránh bỏ cọc, “cò mồi” trục lợi

ANTD.VN - Chính phủ đề xuất cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc; bổ sung quy định nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi" hoặc không có nhu cầu mua nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án luật tại phiên họp

Sáng nay, 28-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo Tờ trình Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tại phiên họp, dự án Luật lần này đã sửa đổi một số nội dung cơ bản.

Trong đó, về tiêu chuẩn đấu giá viên, dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực như luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành.

Dự thảo luật quy định trình tự, thủ tục đấu giá chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi và hợp lý như: chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; quy định thủ tục đấu giá rút gọn theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn đối với một số tài sản đấu giá có giá khởi điểm nhỏ hoặc phải xử lý nhanh;

Đặc biệt, bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi như đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi; đồng thời bổ sung quy định về hủy kết quả đấu giá trong một số trường hợp…

Về chế tài xử lý, dự thảo luật bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc; bổ sung chế tài người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản dẫn đến kết quả đấu giá không được phê duyệt hoặc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thì không được nhận lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp

Đại diện cơ quan thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm nguyên tắc Luật chỉ quy định những nội dung có tính ổn định, có giá trị lâu dài và thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung cần điều chỉnh linh hoạt thì giao Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, UBTVQH thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đặc biệt, việc sửa đổi luật sẽ tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá trực tuyến, xử lý các hành vi thông đồng, dìm giá, trả giá bất thường rồi bỏ cọc…

UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2 (vào tháng 10-2026).

Cũng trong phiên họp sáng nay, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Phát triển đô thị. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, dự án Luật này được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện; tăng cường phân cấp, phân quyền để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững...