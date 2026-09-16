ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec bị xử phạt 135 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm.

Vi phạm loạt quy định, Phòng khám đa khoa InterMec bị xử phạt 135 triệu đồng

Sở Y tế Hà Nội đã có Quyết định số 3199/QĐ-XPHC ngày 13/9/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec (Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh: Tầng 1 - Tầng lửng 2-3-4, số 262- 264-266 phố Tây Sơn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Theo quyết định, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec đã có các hành vi vi phạm như: Chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế không thực hiện việc công bố kết quả phân loại thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định; Quảng cáo thiết bị y tế thiếu một trong các nội dung: Tên thiết bị y tế, mục đích sử dụng.

Với các hành vi trên, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec bị xử phạt 135 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Ngoài ra cơ sở này buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi quảng cáo thiết bị y tế thiếu một trong các nội dung: Tên thiết bị y tế, mục đích sử dụng. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo thiết bị y tế thiếu một trong các nội dung: Tên thiết bị y tế, mục đích sử dụng.