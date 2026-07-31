Mới nhất: Trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước ngay khi thực hiện liên thông đăng ký khai sinh từ 1/9

ANTD.VN - Cơ quan công an sẽ khai thác dữ liệu điện tử về Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp để tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em.

Nghị định 301/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP về việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 301/2026/NĐ-CP là bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Theo đó, quy trình liên thông điện tử không còn chỉ bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như trước đây mà được bổ sung thêm thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tương ứng, Nghị định cũng sửa đổi đối tượng áp dụng để thống nhất với phạm vi điều chỉnh mới, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình liên thông điện tử của nhóm 4 thủ tục này (quy định hiện hành chỉ liên thông 3 thủ tục đối với trẻ em dưới 6 tuổi).

Ngoài ra, Nghị định 301/2026 còn quy định cụ thể quy trình cấp thẻ Căn cước trong cơ chế liên thông điện tử. Theo đó, khi nộp hồ sơ trực tuyến, nếu người đại diện hợp pháp có nhu cầu cấp thẻ Căn cước cho trẻ thì chỉ cần lựa chọn ngay trên tờ khai.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ tự động chuyển hồ sơ điện tử sang Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước của Bộ Công an để giải quyết theo quy định của Luật Căn cước.

Cơ quan công an sẽ khai thác dữ liệu điện tử về Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trong quy trình liên thông để tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý Căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học, đồng thời thời hạn giải quyết thủ tục cấp thẻ Căn cước được quy định không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điện tử.

Trường hợp xác định có sai sót trong bản điện tử Giấy khai sinh, Hệ thống thông tin quản lý cư trú, Hệ thống thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội trả lại hồ sơ cho Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi thông báo thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp để cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền cấp Giấy khai sinh chỉnh sửa, xử lý theo quy định, sau đó Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp thông báo về kết quả chỉnh sửa, xử lý sai sót trong bản điện tử Giấy khai sinh cho người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VneID.

Nghị định 301/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết và trả kết quả, bổ sung việc trả thẻ Căn cước bản cứng tại bộ phận Một cửa, cơ quan quản lý Căn cước cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu.