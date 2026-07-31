Hà Nội: Không xuất hiện điểm ngập sâu, kéo dài sau mưa lớn, các điểm ngập nhẹ sau 30 phút là rút nước

ANTD.VN - Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước đây, với các trận mưa cường độ từ 70-100 mm/h, thành phố sẽ xuất hiện 71 điểm úng ngập cục bộ nhưng trong các trận mưa lớn vừa qua, không xuất hiện điểm ngập sâu, kéo dài…

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì buổi họp

Sáng nay, 31-7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức buổi thông tin đến báo chí về việc triển khai thực hiện các giải pháp về xử lý úng ngập trên địa bàn thành phố.

Tại đây, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường diễn ra thường xuyên gây úng ngập (nhất là tại các đô thị), trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Kết quả rà soát, đánh giá, xác định các nguyên nhân chủ yếu là hệ thống thoát nước chưa được thực hiện theo quy hoạch; công trình đầu mối, hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm còn thiếu, khớp nối hệ thống thoát nước chưa đồng bộ... công suất các công trình đầu mối đạt khoảng 20%; diện tích hồ điều hòa mới đạt khoảng 18,7% so với quy hoạch năm 2013.

Từ thực trạng đó, Hà Nội xác định úng ngập là 1 trong 5 điểm nghẽn được chỉ đạo giải quyết với quyết tâm chính trị rất cao của toàn hệ thống. Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong giai đoạn trước mắt triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp để đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Mục tiêu các dự án khẩn cấp là từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, tăng cường kết nối với hệ thống hiện có, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và góp phần giảm số điểm úng ngập, diện ngập, độ sâu ngập và thời gian ngập so với những trận mưa có cường độ tương đương các năm trước đây…

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội thông tin đến báo chí

10 dự án thoát nước khẩn cấp giai đoạn I đã được thành phố Hà Nội tập trung triển khai, gồm: 5 dự án hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) và 5 dự án hệ thống gồm (cải tạo hạ lưu Kim Ngưu; cải tạo kênh Thụy Phương nối với sông Tô Lịch; cải tạo trạm bơm và hệ thống thoát nước giải quyết ứng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long; xử lý ứng ngập khu vực Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Tây Hồ Tây; bổ sung trạm bơm hồ điều tiết mực nước hồ khu vực Tô Lịch).

Ông Lê Văn Du thông tin, đến nay, sau hơn 4 tháng thi công các dự án thoát nước (10 dự án khẩn cấp, trạm bơm Phú Thượng, Hồ Cự Khối...) đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước và đã phát huy hiệu quả rõ rệt theo mục tiêu dự án đề ra; giảm số điểm ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập, diện ngập...

Qua theo dõi, đánh giá các trận mưa vừa qua của Sở Xây dựng, ghi nhận một số khu vực lượng mưa trên 100mm, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước giảm, năng lực vận hành của hệ thống được cải thiện rõ hơn.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội dẫn chứng:, trong các trận mưa lớ vừa qua, ghi nhận khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình ngập nhẹ khoảng 15-20cm và nước rút ngay trong khoảng 30 phút khi hết mưa; các điểm úng ngập khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, An Khánh khả năng tiêu thoát nước được cải thiện; không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn.

Cũng theo ông Du, thống kê các năm trước đây thì với trận mưa có cường độ từ 70-100 mm/h sẽ xuất hiện 71 điểm úng ngập cục bộ, trong đó có khoảng 40 điểm trên các tuyến đường phố chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Tuy nhiên trong các trận mưa lớn vừa qua, trên địa bàn thành phố không xuất hiện điểm ngập sâu và thời gian ngập kéo dài ảnh hưởng lớn đến giao thông…

Bên cạnh đó, một số điểm còn úng ngập như: trận mưa sáng ngày 25-7, tại khu vực Nguyễn Gia Bồng (phường Bồ Đề); ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương (phường Hai Bà Trưng); phố Phú Xá (phường Phú Thượng); phố Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng); phố Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam); Thái Hà, khu vực ngõ 165 Thái Hà (phường Đống Đa); Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật… bị ngập sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút do mưa lớn vượt quá khả năng tiêu của hệ thống (30 phút lượng mưa 30-60mm);

Hay trận mưa ngày 27-7, tại khu vực dốc La Pho – Thụy Khuê (phường Tây Hồ) ngập khoảng 20-25 cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ) thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu khoảng 35-40 cm… nguyên nhân do ảnh hưởng của việc thi công tuyến cống hóa mương Thụy Khuê, mương Ngọc Hà.

Theo Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Du, ngay ở các đô thị hiện đại trên thế giới (như Thượng Hải, Seoul, London, New York…) thì với các trận mưa có cường độ 100mm/h cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngập úng, các giải pháp hiện nay là giúp giảm thiệt hại và rút ngắn thời gian ngập.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp chi tiết ứng phó với từng điểm úng ngập, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án mới đầu tư với hệ thống hiện có, giảm thiểu úng ngập trên địa bàn thành phố.