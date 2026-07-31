Hoàn thiện chính sách tiền lương bảo đảm thống nhất, công bằng

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau liên quan đến căn cứ pháp lý của khoản phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể.

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương thống nhất, công bằng

Mới đây, cử tri tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ xung quanh vấn đề giải quyết chế độ tiền lương, đặc biệt là chi trả khoản phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể.

Trả lời nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp công tác đảng, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ kết luận tại Thông báo số 13-TB/TW của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW về thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, tại điểm a điểm b khoản 1 Mục I đã quy định phạm vi, đối tượng áp dụng và khoản 2 Mục I quy định mức phụ cấp bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Liên quan đến phụ cấp công vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày về chế độ phụ cấp công vụ, trong đó có quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hoặc phụ cấp quân hàm.

Căn cứ Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị; văn bản số 18589-CV/VPTW và văn bản số 3426-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 27-NQ/TW về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới, trong đó có tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức như ý kiến cử tri nêu.

Trước đó theo Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương gắn kết chặt chẽ với lộ trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trung ương định hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó là đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi; phân bổ biên chế linh hoạt, không cào bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc.