Góp phần nâng cao bản lĩnh, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu

ANTD.VN - Ngày 31-7-2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo chương trình kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2026 đối với các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 và số 3 - CATP Hà Nội.

Chương trình kiểm tra, đánh giá được CATP giao cho Trại tạm giam số 1 - Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 chủ trì tổ chức. Tham gia kiểm tra, đánh giá có 10 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 và 3 (trừ Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH không kiểm tra đánh giá dịp này) với 51 khối, hơn 4.000 CBCS.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội nêu rõ, quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, thời gian qua các đơn vị thuộc cụm Thi đua số 2, số 3 đã nghiêm túc triển khai công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật theo đúng quy định. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian, lực lượng tổ chức tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành kiểm tra lý thuyết điều lệnh, đồng thời tổ chức tập luyện các nội dung điều lệnh đội ngũ, võ thuật CAND, đội hình diễu hành và các nội dung thực hành theo đúng chương trình của Bộ Công an và CATP.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh buổi kiểm tra, đánh giá

Đây không chỉ là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện lễ tiết, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật mà còn góp phần nâng cao bản lĩnh, sức chiến đấu, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đánh giá cao tinh thần tập luyện của 10 đơn vị thuộc 2 Cụm thi đua, đã khắc phục thời tiết nắng nóng, vừa dành thời gian tại thao trường vừa tập trung vào công tác chuyên môn.

Các khối tham gia duyệt đội ngũ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, đối với công tác kiểm tra điều lệnh quân sự võ thuật năm 2026, chiến sỹ Công an khỏe… Phòng Công tác chính trị đã đổi mới, tham mưu Ban Giám đốc CATP tổ chức ghép các đơn vị kiểm tra tập trung, không rải rác để CBCS đỡ vất vả.

“Đã là CBCS trong lực lượng CAND chúng ta phải biết các động tác võ thuật, biết sử dụng súng. Các đồng chí trong 2 Cụm thi đua này đều thuộc các đơn vị chiến đấu, lực lượng chủ yếu liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, đòi hỏi chúng ta phải thành thạo ít nhất là những cái động tác cơ bản, biết cách sử dụng súng, đảm bảo an toàn cho chính chúng ta, đối tượng và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Thông qua kiếm tra, đánh giá góp phần nâng cao bản lĩnh, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS

Cùng với đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chủ động trong công tác huấn luyện bắn đạn thật, đảm bảo hết cơ số đạn được phân bổ.

Giao nhiệm vụ cho 10 đơn vị thuộc 2 Cụm thi đua trong quá trình tổ chức kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị mỗi CBCS thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm trong quá trình tập luyện, đúng động tác tránh tình trạng bị kiểm tra lại…

Theo đơn vị tổ chức, đây là dịp để đánh giá khách quan kết quả tập huấn, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huấn luyện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, xây dựng tác phong chính quy, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.