Hà Nội: Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 1 lần khi chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện

ANTD.VN - Hà Nội sẽ chi trả hỗ trợ cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng sang phương tiện giao thông xanh theo nguyên tắc mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 1 lần tương ứng 1 xe...

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 30/7/2026 quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch này, Hà Nội sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, chi trả đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh;

Cùng đó, hướng dẫn về vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn đối với đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải thuộc đối tượng của Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố. Nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với xe điện trung chuyển hoặc kết hợp dịch vụ vận chuyển…

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND Thành phố phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026, năm 2027; xác định cá nhân là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Tổ chức xác nhận thông tin nơi cư trú hoặc nơi ở hiện tại trên phần mềm quản lý VNeID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội; đối chiếu dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn mua phương tiện giao thông xanh mới, đăng ký phương tiện mới và tình trạng xử lý phương tiện cũ.

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả hỗ trợ theo nguyên tắc mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 lần tương ứng 01 xe mô tô, xe gắn máy; mức hỗ trợ theo giá trị phương tiện giao thông xanh trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt quá mức tối đa Nghị quyết quy định. Công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại cấp xã và trên hệ thống điện tử phù hợp.

Ngoài ra, Hà Nội tổ chức thực hiện chính sách miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá khi di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Tổ chức miễn tiền vé xe buýt, đường sắt đô thị trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt của đất nước và thành phố theo quyết định cụ thể...