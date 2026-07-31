Những trận mưa lũ đặc biệt lớn đe dọa hệ thống đê điều

ANTD.VN - Hai năm 2024, 2025 liên tiếp xảy ra những đợt mưa lũ sau bão đặc biệt lớn, kéo dài nhiều ngày, thiết lập các mốc mực lũ lịch sử mới, uy hiếp đến an toàn hệ thống đê điều ở nước ta...

Ngày 30/7/2026, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, thiên tai ở nước ta trong những năm gần đây xảy ra ngày càng khốc liệt, cực đoan với nhiều loại hình thiên tai tại khắp các vùng miền trên cả nước.

Đặc biệt, trong hai năm 2024, 2025 liên tiếp xảy ra những đợt mưa lũ sau bão đặc biệt lớn, kéo dài nhiều ngày, thiết lập các mốc mực nước lũ lịch sử mới, uy hiếp đến an toàn hệ thống đê điều ở nước ta.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận phát biểu tại chương trình tập huấn

Năm 2024, thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, trên 800 sự cố đê điều cùng nhiều công trình, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu bị hư hỏng, cuốn trôi.

Năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử.

Theo ông Phạm Đức Luận, thực tiễn ứng phó với các đợt mưa lũ lớn trong hai năm qua, cho thấy lực lượng chuyên trách quản lý đê điều giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hộ đê, xử lý sự cố ngay từ những giờ đầu, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống đê và giảm thiểu thiệt hại.

Năm 2025 là năm đầu tiên áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi nhiều văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều được sửa đổi, bổ sung.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho lực lượng quản lý đê điều nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2026" - ông Phạm Đức Luận khuyến nghị.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh đê điều không chỉ là công trình ngăn lũ mà còn là "lá chắn" bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thiên tai ngày càng khó lường, công tác quản lý đê điều cần chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dựa trên khoa học, công nghệ và dữ liệu, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Cũng theo ông Lê Văn Bảo, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quảng Trị có không gian phát triển rộng hơn với địa hình đa dạng từ miền núi, đồng bằng đến ven biển và hải đảo. Điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn các công trình phòng chống lũ.

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn thông qua hội nghị, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trong hoàn thiện cơ chế, chính sách; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, và hỗ trợ nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình đê điều, phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh...

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn quản lý, hệ thống văn bản pháp luật về đê điều đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm tính thống nhất với các quy định pháp luật mới.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục sửa đổi Luật Đê điều để thống nhất với những quy định mới. sửa đổi sẽ theo hướng: Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê và công trình trên bãi sông.

Đồng thời, bổ sung một số công trình như cột điện, cột treo cáp viễn thông, trạm khí tượng thủy văn vào nhóm công trình đặc biệt và công trình được phép xây dựng tại bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao trong những trường hợp đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định thời hạn hoàn thành việc di dời các công trình, nhà ở không phù hợp trong phạm vi bảo vệ đê điều trước ngày 31/12/2030.

UBND cấp tỉnh được giao xác định khu dân cư được tồn tại, quy định cấp phép xây dựng mới và tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm an toàn khi xảy ra lũ lớn....