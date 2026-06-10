Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những lưu ý quan trọng cho thí sinh

ANTD.VN - Chiều nay, 10-6 thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi lỗi vi phạm phổ biến nhất trong các kỳ thi vẫn là mang điện thoại vào phòng thi.

Chiều 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều nay 10-6, thí sinh cả nước đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân trước khi bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vào sáng mai 11-6.

Đây là thời điểm quan trọng để các em rà soát lại giấy tờ, vật dụng cần mang theo và những quy định phải tuân thủ trong suốt thời gian dự thi.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, compa, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Trong khi đó, các thiết bị như điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng, ghi âm, ghi hình, tài liệu, giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn và các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận đều bị cấm mang vào phòng thi cũng như phòng chờ.

Đây là nội dung được các nhà trường nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt quá trình ôn tập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất của thí sinh trong các kỳ thi.

Ngoài lỗi mang vật dụng cấm, thí sinh cũng cần tránh các hành vi như trao đổi bài, nhìn bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái phép hoặc không chấp hành hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Theo quy định, thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài lần đầu có thể bị khiển trách. Nếu tiếp tục vi phạm hoặc có hành vi trao đổi giấy nháp, chép bài, cho người khác chép bài sẽ bị cảnh cáo và bị trừ điểm bài thi. Những vi phạm nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới đình chỉ thi.

Một lưu ý quan trọng khác là thời gian có mặt tại điểm thi. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh không được dự thi buổi thi đó. Vì vậy, các nhà trường đều khuyến nghị học sinh khảo sát trước đường đi, tính toán thời gian di chuyển và đến điểm thi sớm hơn dự kiến để tránh những rủi ro do ùn tắc giao thông, thời tiết xấu hoặc sự cố bất ngờ.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, cần báo ngay với cán bộ làm nhiệm vụ để được xử lý kịp thời.

Bộ GD-ĐT cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mới đây đã làm việc với tỉnh Cao Bằng và yêu cầu tuyệt đối là không được chủ quan khi kỳ thi diễn ra đúng vào thời điểm mưa bão, nguy cơ lũ, sạt lở, lũ quét, chia cắt giao thông có khả năng xảy ra tại các vùng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị rà soát toàn bộ phương án tổ chức Kỳ thi theo từng điểm thi, từng tuyến đường, từng tình huống thời tiết cực đoan. Có phương án dự phòng về vận chuyển đề thi, bài thi, đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi, kể cả vấn đề điện nước, y tế, an ninh và thông tin liên lạc.

“Tất cả phải có dự báo, có kịch bản, có phương án xử lý rất cụ thể”, Phó Thủ tướng yêu cầu, đồng thời đặc biệt lưu ý phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, lợi dụng AI, thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, siêu hiện đại. Bên cạnh đó, địa phương cần giao trách nhiệm cho từng xã, từng phường, huy động lực lượng vũ trang, đoàn thể,… hỗ trợ thí sinh đi lại. Không được để thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn.

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