Đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Chỉ thị số 25/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Siết chặt quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung khái niệm "hàng giả" vào văn bản Luật; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu và việc xử lý tang vật là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị tịch thu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng Quản lý thị trường các địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc rà soát nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng để cán bộ, công chức và nhân dân hiểu, đồng thuận và không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan và phù hợp tình hình mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến thuốc lá và sản phẩm thuốc lá;

Siết chặt các quy định để bảo đảm an toàn, an ninh về dịch vụ bưu chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện hoạt động lợi dụng dịch vụ bưu chính, thương mại điện tử để vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…

Chỉ thị nêu rõ, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá cơ bản đã được kiểm soát và giảm rõ rệt (từ năm 2014 đến 2025, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 79.459 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá; thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu các loại; hơn 388 tấn lá thuốc lá; hơn 2 triệu đơn vị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng).

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá vẫn tiềm ẩn phức tạp và có những diễn biến mới, đặc biệt là việc mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gia tăng mạnh, khó kiểm soát hơn, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, tác động ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Để công tác đấu tranh hiệu quả hơn, Chỉ thị đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận động người dân tham gia phong trào đấu tranh chống buôn lậu, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá; Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá.

Đồng thời, gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã với công tác chống buôn lậu, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá.