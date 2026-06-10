Đề xuất Cục trưởng, Chánh văn phòng Bộ NN&MT có quyền xử phạt đến 1 tỷ đồng

ANTD.VN -Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang được Bộ NN&MT soạn thảo, lấy ý kiến thì Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học... có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 1 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn.

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định 45/2022) do Bộ NN&MT soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với chức danh Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Cục Môi trường.

Trong đó, Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục trưởng Cục Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ NN&MT thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 1 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường miền Nam (Cục Môi trường); Chi cục trưởng Chi cục và thủ trưởng cơ quan chuyên môn về lĩnh vực môi trường thuộc Sở NN&MT có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền tới 500 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đề xuất Cục trưởng, Chánh văn phòng Bộ NN&MT được xử phạt đến 1 tỷ đồng

Bộ NN&MT (cơ quan soạn thảo) cho rằng đề xuất trên phù hợp với quy định tại Điều 37a Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025, thủ trưởng cơ quan trực thuộc Cục thuộc Bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành thì có thẩm quyền xử phạt.

Cũng theo dự thảo, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính gồm: Cảnh cáo; phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động 1-24 tháng.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm.

Từ khi Nghị định 45/2022 có hiệu lực thi hành đến tháng 12/2025, các cơ quan, người có thẩm quyền đã xử phạt 12.059 vụ việc vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt khoảng 393 tỷ đồng.

Trong số này, Bộ NN&MT (bao gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây) xử phạt gần 90 tỷ đồng; bộ, cơ quan ngang Bộ xử phạt trên 754 triệu đồng và địa phương xử phạt khoảng 302,6 tỷ đồng.