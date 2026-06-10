Nét vẽ tuổi thơ và nỗ lực lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy học đường

ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, cuộc thi vẽ tranh mang chủ đề "Thiếu nhi Hoài Đức nói không với ma tuý" do Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý xã Hoài Đức (TP Hà Nội) tổ chức đang tạo ra hiệu ứng tích cực. Sức lan tỏa của chương trình không chỉ đến từ những bức tranh sinh động, mà còn in đậm dấu ấn của lực lượng Công an cơ sở trong nỗ lực bám sát địa bàn, tuyên truyền trực tiếp đến từng lớp học.

Nằm trong Chương trình công tác năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cuộc thi vẽ tranh hướng tới đối tượng thanh thiếu nhi (từ 6 đến 14 tuổi) là một bước đi thiết thực. Mục tiêu cốt lõi là thông qua hội họa, biến những lời cảnh báo về hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội thành ngôn ngữ hình ảnh sinh động, dễ tiếp thu.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào, điểm nhấn làm nên thành công của cuộc thi chính là sự vào cuộc quyết liệt, bám sát cơ sở của lực lượng Công an xã. Những ngày qua, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp xuống tận các trường học trên địa bàn đã trở nên quen thuộc.

Các cán bộ không quản ngại thời tiết, đến từng lớp học để trò chuyện gần gũi, tuyên truyền trực quan cho các em học sinh về hiểm họa của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống đang nhắm vào lứa tuổi học đường.

Cán bộ Công an xã trực tiếp xuống lớp học, phát giấy vẽ và hướng dẫn các em học sinh.

Qua những câu chuyện thực tế sinh động, lực lượng chức năng đã khéo léo lồng ghép kiến thức pháp luật, hướng dẫn các em kỹ năng nhận biết, phòng tránh và tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ nguy hiểm.

Không những thế, các cán bộ Công an còn tận tay phát giấy, động viên và khơi gợi ý tưởng để các em học sinh thỏa sức sáng tạo, thể hiện góc nhìn của mình. Sự xuất hiện của sắc phục Công an giữa sân trường, trong từng lớp học đã xóa nhòa khoảng cách, tạo nên sự gắn kết và tin tưởng lớn. Chính cách làm "mưa dầm thấm lâu", đi sâu đi sát này đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục, phòng ngừa tệ nạn từ sớm, từ xa.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Chung bàn giao các tác phẩm dự thi được đóng khung trang trọng cho Ban Tổ chức.

Sự nỗ lực từ cơ sở đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các nhà trường, tiêu biểu là Trường THCS Kim Chung. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ học sinh, cô Lê Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp đôn đốc, sát sao trong khâu tổ chức.

Toàn bộ các bài vẽ dự thi xuất sắc nhất của học sinh đã được nhà trường chuẩn bị chu đáo, đóng khung trang trọng và đích thân Ban Giám hiệu bàn giao cho Ban Tổ chức cuộc thi. Sự đầu tư nghiêm túc này minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ sư phạm nhà trường đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Một bức tranh dự thi mang thông điệp mạnh mẽ, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa của các em học sinh.

Mỗi nét vẽ ngây thơ, mỗi gam màu tương phản trong các tác phẩm đều mang theo một lời cảnh tỉnh sâu sắc và ước mơ về một môi trường học tập an toàn, không tệ nạn. Ghi nhận những đóng góp tích cực này, đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý xã Hoài Đức đã biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Trường THCS Kim Chung.

Sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn của lực lượng Công an cơ sở chính là "lá chắn" vững chắc nhất, bảo vệ thế hệ mầm non trước hiểm họa ma túy, từng bước xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.