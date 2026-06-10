Lan tỏa thông điệp 'Nói không với ma túy'

ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhận thức rõ điều đó, Công an phường Vĩnh Tuy đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công an phường Vĩnh Tuy tuyên truyền phòng chống ma túy trên fanpage Vì bình yên phường Vĩnh Tuy

Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: Một trong những điểm nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy tại Vĩnh Tuy là chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Thay vì chỉ tập trung vào đấu tranh xử lý, địa phương xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp căn cơ. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, treo pano, áp phích, phát tờ rơi và tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy mới và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an phường Vĩnh Tuy tăng cường tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cầm đồ, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và các cơ sở kinh doanh hoạt động về đêm. Đây là những loại hình tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, hoạt động “tín dụng đen” và các loại tội phạm khác. Việc tăng cường kiểm tra được triển khai theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, chỉ trong những ngày cuối tháng 5/2026, Công an phường Vĩnh Tuy đã liên tiếp bắt 3 vụ, 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Nhiều loại ma túy tổng hợp mới cùng số lượng lớn cần sa đã bị thu giữ, góp phần ngăn chặn nguồn cung và triệt tiêu các nguy cơ phát sinh tội phạm.

Điển hình ngày 17/5/2026, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt giữ K.A.T (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội) và P.H.A (SN 2004, HKTT: Thạch Thất, Hà Nội), tạm trú tại phường Dương Nội. Tang vật thu giữ tại nhà của T và A là: 2 túi nilon kích thước (20x30cm), 1 túi nilon kích thước (15x15cm) bên trong đều chứa thảo mộc khô ma túy. Tổng khối lượng 3 túi là 655,971gam đều là ma túy cần sa. Cùng nhiều túi nilon dùng để đóng gói và một cân điện tử.

Tại cơ quan công an, K.A.T và P.H.A khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, đã lên mạng xã hội thấy có người đăng tuyển làm kho. Khi nhắn tin xin việc mới biết công việc là nhận cần sa, đóng gói và mang đi giao cho khách. Do đang thiếu tiền nên T và A đã nhận lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai đối tượng K.A.T và P.H.A

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy; tăng cường tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quyết tâm góp phần xây dựng phường Vĩnh Tuy an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

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