Mega Livestream bán hơn 2.000 sản phẩm OCOP Lào Cai

ANTD.VN - Hơn 2.000 sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai đã được bán ra sau phiên Mega Livestream ngày 13-9-2026, với doanh thu khoảng 250 triệu đồng. Kết quả bước đầu cho thấy dư địa lớn của việc đưa đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP tiếp cận người tiêu dùng thông qua livestream và các nền tảng số.

Hơn 50 KOL, KOC cùng quảng bá sản phẩm OCOP Lào Cai

Ngày 13-9-2026, phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai được tổ chức trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, trong khuôn khổ Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ livestream khóa XII.

Chương trình do Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trường Cao đẳng Truyền hình và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network - đối tác chiến lược của VTV5 phối hợp tổ chức.

Đây cũng là hoạt động thực hành quan trọng của khóa bồi dưỡng, nhằm đưa những kiến thức, kỹ năng được trang bị trong chương trình đào tạo vào thực tế quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phiên Mega Livestream thu hút hơn 50 KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung khu vực phía Nam tham gia. Các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai được Chương trình “Mỹ Vị Việt Nam”, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (VTV5), Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp kết nối, lựa chọn và giới thiệu tới người tiêu dùng.

Kết thúc phiên livestream ngày 13-9, chương trình ghi nhận hơn 2.000 sản phẩm được bán ra, doanh thu đạt khoảng 250 triệu đồng.

Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả bán hàng trực tiếp mà còn cho thấy khả năng mở rộng thị trường của các sản phẩm OCOP khi được giới thiệu bằng phương thức truyền thông mới, tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, các nền tảng số và đội ngũ người sáng tạo nội dung.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tiêu thụ sản phẩm, phiên Mega Livestream còn là dịp kể câu chuyện về sản vật, vùng đất và con người Lào Cai tới đông đảo công chúng.

Thông qua mỗi sản phẩm được giới thiệu, người tiêu dùng có thêm cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị và nét đặc trưng của sản phẩm địa phương; trong khi các chủ thể OCOP có thêm một kênh tiếp cận trực tiếp với thị trường.

Mỗi đơn hàng góp thêm một giá trị cộng đồng

Nhằm tiếp nối hiệu quả của phiên Mega Livestream “Mỹ vị Lào Cai”, hoạt động đặt hàng các sản phẩm trên kênh Facebook “Mỹ vị Việt Nam” tiếp tục được duy trì đến hết ngày 20-9-2026.

Việc kéo dài thời gian đặt hàng giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn các sản phẩm đã được giới thiệu, đồng thời duy trì hiệu quả truyền thông và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sau khi phiên livestream trực tiếp kết thúc.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu quảng bá và thương mại mà còn gắn với hoạt động cộng đồng. Theo kế hoạch, 10% doanh thu từ hoạt động bán hàng sẽ được trích gửi về Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam.

Khán giả và người tiêu dùng cũng có thể tiếp tục đồng hành, ủng hộ trực tiếp thông qua Quỹ Tấm lòng Việt.

Như vậy, mỗi sản phẩm được lựa chọn không chỉ góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, mà còn cùng lan tỏa những giá trị nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

Mega Livestream thứ hai dự kiến tổ chức tại Lễ hội Mường Lò

Trên cơ sở kết quả của phiên Mega Livestream ngày 13-9, phiên Mega Livestream thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10-2026, trong khuôn khổ Lễ hội Mường Lò năm 2026 tại Lào Cai.

Hoạt động tiếp theo được kỳ vọng tiếp tục đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số, đồng thời tạo sự kết nối giữa sản phẩm bản địa với văn hóa và du lịch trong không gian của một sự kiện văn hóa đặc trưng của địa phương.

Thông qua chuỗi Mega Livestream, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (VTV5), với sự đồng hành của chương trình “Mỹ vị Việt Nam”, tiếp tục phát huy vai trò kết nối sản phẩm, thương hiệu địa phương với thị trường tiêu dùng hiện đại.

Từ một phiên livestream bán hàng, câu chuyện rộng hơn được mở ra: sản vật địa phương có thêm “đường” đến thị trường, người sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, còn những giá trị về con người, văn hóa và vùng đất Lào Cai có thêm một cách thức mới để lan tỏa trên không gian số.