Xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ giảm mạnh

ANTD.VN - Mặc dù là một trong những mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ nhưng xuất khẩu cá tra lại đang gặp nhiều thách thức.

Năm 2026 cho thấy nhiều thách thức đối với xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Hoa Kỳ. Trong khi xuất khẩu cá tra sang một số thị trường vẫn duy trì tăng trưởng, thị trường Hoa Kỳ lại suy giảm rõ rệt.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ giảm gần 14% so với cùng kỳ, riêng tháng 8 giảm trên 50%.

Diễn biến này cho thấy khó khăn tại Hoa Kỳ không chỉ đến từ nhu cầu tiêu dùng, mà còn từ nhiều lớp rào cản thương mại cùng lúc gia tăng, đặc biệt là thuế nhập khẩu bổ sung, thuế chống bán phá giá và xu hướng bảo hộ ngành cá da trơn trong nước.

Cụ thể, từ ngày 24/2/2026, Hoa Kỳ áp dụng phụ thu nhập khẩu 10% trong thời hạn 150 ngày. Khi biện pháp này kết thúc vào ngày 24/7, hàng hóa Việt Nam tiếp tục chịu mức thuế bổ sung 12,5% theo Điều 301.

Đối với cá tra, mức thuế này được cộng thêm vào các nghĩa vụ thuế hiện hành, trong đó đáng chú ý nhất là thuế chống bán phá giá.

Tháng 8/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết quả cuối cùng của kỳ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 21, xác định mức thuế 1,00 USD/kg đối với Công ty Biển Đông; 0,38 USD/kg đối với NTSF; và 0,84 USD/kg đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ và Công ty Nam Việt. Mức thuế của thực thể Việt Nam tiếp tục ở mức 2,39 USD/kg.

Bên cạnh các biện pháp thuế, năm 2026 cũng xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy ngành cá da trơn nội địa Hoa Kỳ đang nhận được sự hỗ trợ chính trị mạnh hơn.

Trong khi đó, sức mua yếu, chi phí lưu kho… vẫn cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.