Chính thức tắt sóng 2G, Viettel hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên 4G/5G

ANTD.VN - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Toàn bộ khách hàng được chuyển sang hạ tầng 4G/5G.

Viettel hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên 4G/5G khi tắt sóng 2G

Đại diện Viettel cho biết, điều kiện tiên quyết để tắt 2G là vùng phủ thay thế phải rộng hơn vùng phủ cũ. Viettel đã hoàn thành yêu cầu này với vùng phủ 4G đạt 99,7% dân số, vượt trên độ phủ của mạng 2G trước đây. Hạ tầng 5G cũng mở rộng nhanh khi Viettel đặt mục tiêu năm 2026 đạt khoảng 50.000 vị trí trạm, phủ 97% dân số.

Nhà mạng này đã triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G. Cuối năm 2025, số thuê bao 2G của nhà mạng này là 9,3 triệu và đến thời điểm 15/9, con số này còn khoảng 750.000. Điều này đồng nghĩa với việc Viettel đón gần 8,6 triệu thuê bao lên công nghệ mới.

Đến thời điểm tắt sóng 2G, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ cả thoại lẫn dữ liệu trên mạng 4G/5G. Với 1% còn lại, Viettel tiếp tục các chương trình ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi sau khi tắt trạm, bảo đảm tất cả các vấn đề của khách hàng đều được giải quyết triệt để.

Cụ thể, với khách hàng đã có máy 4G nhưng chưa rõ máy mình có nghe gọi trên mạng 4G hay không, Viettel xây dựng công cụ tra cứu qua tin nhắn (KT gửi 191) và trang hướng dẫn, (viettel.vn/batvolte), tổng đài 198 chỉ dẫn cách bật tính năng theo từng dòng máy.

Với khách hàng dùng máy chưa hỗ trợ thoại trên mạng 4G, có thể cài đặt ứng dụng Vcall như một giải pháp tạm thời để giữ được liên lạc bình thường. Nhà mạng cũng trợ giá điện thoại phím bấm hỗ trợ hoàn toàn các tính năng của mạng 4G.

Với khách hàng muốn chuyển sang điện thoại thông minh, Viettel phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình thu máy cũ đổi máy mới, giảm giá nhiều dòng smartphone 4G/5G kèm ưu đãi tặng phút gọi.

Tại các tỉnh, thành, Viettel phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời cử nhân viên đến tận nhà hướng dẫn những khách hàng cần hỗ trợ trực tiếp.

Khu vực một số đảo và các nhà giàn DK vẫn tiếp tục được duy trì mạng 2G nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G khi trở về đất liền sẽ không thể tiếp tục sử dụng trên mạng di động; cán bộ và người dân công tác tại các khu vực này cần chuẩn bị thiết bị 4G/5G khi vào bờ để không bị gián đoạn liên lạc.