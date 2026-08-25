ký kết hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ livestream cho KOL, KOC

ANTD.VN - Ngày 25-8, tại TP.HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network (JINPRO) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU), phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ livestream dành cho KOL, KOC.



Lễ ký kết có sự tham dự của ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ; ông Huỳnh Văn Nam - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network; các Phó Giám đốc VTV Nam Bộ cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động livestream

Theo nội dung được thống nhất, VTV Nam Bộ và JINPRO sẽ phối hợp truyền thông, tuyển sinh và tổ chức các chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ livestream dành cho KOL, KOC tại VTV Nam Bộ.

Một nội dung đáng chú ý khác là hai bên định hướng phát triển hệ sinh thái bồi dưỡng nghiệp vụ livestream thông qua việc kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung và những đối tác liên quan.

Trong quá trình triển khai, VTV Nam Bộ phối hợp về truyền thông, địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý lớp học, an ninh, an toàn, kỹ thuật và công tác tổ chức.

JINPRO phối hợp xây dựng khung chương trình, tuyển sinh, sắp xếp thời gian, bố trí giảng viên, chuyên gia, tổ chức các hoạt động chuyên môn và đánh giá kết quả học tập; đồng thời chịu trách nhiệm về tính pháp lý của lớp đào tạo theo thỏa thuận.

Chương trình tại TP.HCM tiếp nối hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ livestream đã được triển khai tại Hà Nội, trong bối cảnh livestream ngày càng trở thành một phương thức truyền thông, bán hàng và tương tác phổ biến trên các nền tảng số.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao ý thức tuân thủ các quy định liên quan vì thế ngày càng trở thành yêu cầu đối với KOL, KOC và những người tham gia sáng tạo nội dung trên môi trường mạng.

Mở rộng kết nối với doanh nghiệp

Trong khuôn khổ chương trình, JINPRO cũng thực hiện ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Sao Star; Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam - Thương hiệu Nesty và Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông NetViet.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Lệ Thu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Sao Star; ông Hà Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam - Thương hiệu Nesty; ông Nguyễn Đại Hải - Giám đốc Kinh doanh Thương hiệu Nesty; ông Nguyễn Văn Hậu - CEO Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông NetViet.

Việc mở rộng kết nối với các doanh nghiệp nằm trong định hướng phát triển hệ sinh thái bồi dưỡng nghiệp vụ livestream, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung.

Theo nội dung chương trình, sự hợp tác giữa VTV Nam Bộ và JINPRO hướng tới việc triển khai các hoạt động bồi dưỡng một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chuẩn mực nội dung và tính chuyên nghiệp trong hoạt động livestream dành cho KOL, KOC.