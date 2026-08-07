Nhiều KOL, KOC livestream quảng bá nhãn lồng Hưng Yên vào tối nay (7-8)

ANTD.VN - Hai phiên Mega Livestream diễn ra ngày 7-8/8 trong khuôn khổ Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng số.

Livestream quảng bá nhãn lồng Hưng Yên

Theo kế hoạch, lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu nhãn lồng Hưng Yên - sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và thương hiệu nổi tiếng của địa phương; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nhãn và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh.

Lễ hội cũng hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên", gắn phát triển nông nghiệp với du lịch và kinh tế địa phương.

Chương trình Mega Livestream được tổ chức trên nền tảng Tiktok, gồm hai phiên, trong đó, phiên thứ nhất từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 07/8/2026 và phiên thứ hai từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 08/8/2026, với sự tham gia của nhiều KOL, KOC có uy tín (Minh Nhật Masterchef và Chuyện Nhà Rex Messi…), các nhà sáng tạo nội dung cùng các chủ thể sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên.

Thông qua hình thức livestream kết hợp bán hàng trực tuyến, người tiêu dùng trên cả nước có thể dễ dàng tìm hiểu quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm và đặt mua trực tiếp các sản phẩm chính gốc của Hưng Yên mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Mega Livestream trong khuôn khổ Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa nông nghiệp, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của tỉnh tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên môi trường số, mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trong nền kinh tế số.