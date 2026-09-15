Dấu ấn doanh nghiệp Thái Lan tại thị trường Việt Nam

ANTD.VN - Từ bán lẻ, nông nghiệp đến tài chính, du lịch và sản xuất, doanh nghiệp Thái Lan đang ngày càng mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Từ vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, Thái Lan đang ngày càng khẳng định vai trò trên bản đồ kinh tế Việt Nam khi các doanh nghiệp nước này không ngừng mở rộng đầu tư, từ công nghiệp, bán lẻ đến thực phẩm, bất động sản và năng lượng.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 8/2026, các nhà đầu tư Thái Lan có 824 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 15,476 tỷ USD. Quy mô này đưa Thái Lan trở thành nhà đầu tư lớn thứ 9 trong số 154 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ 2 tại ASEAN, chỉ sau Singapore.

Dấu ấn doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam ngày càng đậm nét.

Dòng vốn Thái Lan tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí, nước, điều hòa; bất động sản; bán buôn và bán lẻ.

Không chỉ ở dòng vốn đầu tư, quan hệ kinh tế hai nước còn được nối dài bởi hoạt động thương mại ngày càng sôi động. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 8,8 tỷ USD sang Thái Lan, tăng 12,7%, còn nhập khẩu 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.

Sang 7 tháng năm 2026, theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), thương mại hai chiều tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 16,03 tỷ USD, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Những con số này cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan đang ngày càng gắn kết. Cùng với thương mại, sự hiện diện của các tập đoàn Thái Lan cũng dần trở nên quen thuộc trong đời sống kinh tế Việt Nam, từ những khu công nghiệp, nhà máy sản xuất cho tới các trung tâm thương mại, chuỗi thực phẩm và dự án năng lượng.

Những "ông lớn" Thái Lan phủ dấu ấn từ công nghiệp đến bán lẻ

Trong số các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam, SCG là một trong những cái tên nổi bật nhất ở lĩnh vực công nghiệp. Sau nhiều năm mở rộng, tập đoàn này hiện có 27 công ty thành viên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD và khoảng 15.500 lao động.

Tâm điểm trong hệ sinh thái của SCG là Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án có tổng vốn khoảng 5,2 tỷ USD và thuộc nhóm những tổ hợp hóa dầu lớn nhất Việt Nam.

Sau giai đoạn phải tạm dừng hoạt động thương mại trong năm 2024 để kiểm soát chi phí, SCG đang từng bước đưa LSP trở lại hoạt động với chiến lược sử dụng ethane nhập khẩu từ Mỹ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu truyền thống có giá cao hơn.

Chiến lược này đã góp phần giúp hoạt động kinh doanh của SCG tại Việt Nam phục hồi đáng kể trong năm 2025-2026. Riêng quý I/2026, doanh thu tại Việt Nam đạt khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự trở lại của Long Sơn Petrochemicals.

Cùng với đó, SCG đang triển khai dự án nâng cấp công nghệ sử dụng ethane, kỳ vọng cắt giảm hơn 30% chi phí nguyên liệu và cải thiện sức cạnh tranh của tổ hợp hóa dầu trong dài hạn.

Nếu SCG ghi dấu ở công nghiệp nặng, Central Group lại là một trong những đại diện nổi bật nhất của dòng vốn Thái Lan trên thị trường bán lẻ. Thông qua Central Retail Việt Nam, tập đoàn vận hành những thương hiệu quen thuộc như GO!, Big C và Nguyễn Kim.

Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của Central Retail, chỉ sau Thái Lan. Trong năm 2025, hệ thống GO! Mall tiếp tục được mở rộng, nâng tổng số trung tâm thương mại lên 44, với các dự án mới tại Hưng Yên và Yên Bái.

Đến năm 2026, Central Group tiếp tục khởi công GO! Phổ Yên tại Thái Nguyên, cho thấy định hướng mở rộng mạng lưới bán lẻ tới nhiều địa phương thay vì chỉ tập trung tại các đô thị lớn.

Không dừng ở mô hình đại siêu thị, Central Retail đang theo đuổi mô hình bán lẻ tích hợp, kết hợp trung tâm thương mại, tiêu dùng và trải nghiệm mua sắm. Khoản đầu tư hàng chục tỷ baht trong giai đoạn 2026 được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp Thái Lan này tại thị trường Việt Nam.

Một dấu mốc khác trong hành trình mở rộng của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam là thương vụ Thai Beverage chi gần 5 tỷ USD để sở hữu 53,6% Sabeco vào năm 2017.

Sau hơn 8 năm, ThaiBev vẫn duy trì nguồn thu đáng kể từ thị trường bia Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho mảng bia của tập đoàn, với khoảng 26,4 tỷ baht trong nửa đầu niên độ tài chính 2025.

Dù sức tiêu thụ bia suy yếu và cạnh tranh gia tăng khiến doanh thu Sabeco giảm hơn 10%, ThaiBev vẫn đều đặn nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức mỗi năm. Tổng cổ tức tập đoàn này nhận từ Sabeco đến nay đã vượt 12.000 tỷ đồng.

Từ thực phẩm, khu công nghiệp đến năng lượng xanh

Nếu bán lẻ và đồ uống là những lĩnh vực dễ nhận thấy nhất, dòng vốn Thái Lan còn len sâu vào những mắt xích quan trọng khác của nền kinh tế Việt Nam.

Trong nông nghiệp - thực phẩm, Charoen Pokphand Foods (CP Foods) là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất. Việt Nam hiện là thị trường quan trọng thứ hai của tập đoàn về đóng góp doanh thu, chỉ sau Thái Lan.

Hoạt động của CP Foods trải dài từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến chế biến thực phẩm, tạo thành một chuỗi tương đối khép kín. Theo báo cáo gần nhất, doanh thu tại Việt Nam đạt khoảng 122 tỷ baht, tương đương hơn 83.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 21% doanh thu toàn cầu.

CP Foods cũng mở rộng ảnh hưởng thông qua đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có việc sở hữu cổ phần tại FMC - doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Thực phẩm Sao Ta.

Ở một lĩnh vực ít được chú ý hơn nhưng có vai trò quan trọng với làn sóng dịch chuyển sản xuất, Amata Corporation đang xây dựng vị thế trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp Thái Lan có mặt tại Việt Nam từ khá sớm.

Các khu công nghiệp Amata City Biên Hòa và Amata City Hạ Long đã trở thành nơi đặt cơ sở của nhiều doanh nghiệp điện tử, cơ khí và công nghệ cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Trong đó, Amata City Biên Hòa thuộc nhóm khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao tại khu vực phía Nam.

Trước xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam, Amata tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp tại Quảng Ninh, đồng thời nghiên cứu các mô hình khu công nghiệp - đô thị tích hợp, logistics và năng lượng thông minh. Việt Nam hiện là thị trường lớn nhất của Amata bên ngoài Thái Lan.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Super Energy Corporation cũng đang đặt cược lớn vào thị trường Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Doanh nghiệp hiện vận hành 9 nhà máy điện mặt trời cùng một dự án điện gió tại Gia Lai, tổng công suất hơn 886 MW.

Các dự án tại Việt Nam đóng vai trò đáng kể trong hoạt động của Super Energy. Riêng năm 2024, thị trường Việt Nam mang về cho doanh nghiệp khoảng 2.550 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.280 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng, Super Energy tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2025-2026, đồng thời đề xuất những cơ chế giá điện ổn định hơn để tạo nền tảng cho các dự án dài hạn.

Từ những nhà máy công nghiệp quy mô tỷ USD, các trung tâm thương mại phủ rộng nhiều tỉnh thành, đến chuỗi thực phẩm, khu công nghiệp và những dự án năng lượng tái tạo, dấu ấn của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét.

Đằng sau đó không chỉ là những con số về vốn đầu tư, mà còn là sự hiện diện ngày một sâu hơn của các tập đoàn Thái Lan trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.