VN-Index quay đầu tăng gần 23 điểm, nhà đầu tư lại tranh mua cổ phiếu “họ” GELEX

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán đã hồi phục khá mạnh với VN-Index tăng gần 23 điểm. Tâm điểm là các cổ phiếu “họ” GELEX khi 2/3 cổ phiếu tăng trần, sau khi bị nhà đầu tư bán tháo phiên hôm qua.

Sau 2 phiên giảm điểm trước đó, VN-Index đã đánh mất hơn 40 điểm, về dưới vùng 1.790 điểm. Với mức giảm này, nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn và phiên hôm nay (15/9), xuất hiện tín hiệu hồi phục ngay từ những phút giao dịch đầu tiên.

Trong phiên sáng, sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, dù thanh khoản vẫn còn khiêm tốn và mức tăng của phần lớn các nhóm ngành chỉ dừng lại ở mức thăm dò. Dù vậy, VN-Index đã thành công lấy lại mức 1.800 điểm.

Điểm nhấn thuộc về một số cổ phiếu. Trong đó, SSB của SeABank có phiên tăng thứ tư liên tiếp và là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đưa thị giá cổ phiếu lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.

Diễn biến tích cực của SSB là nhờ được nhiều quỹ nước ngoài thêm vào rổ chỉ số. Cụ thể, FTSE Russell công bố kết quả kỳ rà soát bán niên và đưa cổ phiếu này vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9, cùng thời điểm thị trường chứng khoán được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

SSB cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vietnam ETF. Trong giai đoạn tái cơ cấu danh mục, quỹ dự tính mua khoảng 13,2 triệu cổ phiếu SSB.

Chứng khoán hồi phục mạnh sau 2 phiên giảm sâu

Cùng với đó là nhóm cổ phiếu nhà GELEX. Trong phiên hôm qua, ba cổ phiếu liên quan gồm GEX, GEE và GEL đã bị bán tháo, giảm kịch sàn do thông tin tiêu cực liên quan đến việc ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT GELEX Electric (cựu Chủ tịch HĐQT EVNNPT bị khởi tố liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư.

GELEX ngay sau đó đã có thông tin đến cổ đông, khẳng định vụ việc nêu trên liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường thuộc giai đoạn trước khi ông Đặng Phan Tường tham gia công tác tại hệ thống GELEX, không liên quan đến hoạt động của GELEX và các công ty con.

Trong phiên sáng nay, các cổ phiếu đều tăng mạnh, với GEE tăng hết biên độ. Phiên chiều, có thêm GEL cũng nhuộm sắc tím. Thanh khoản cổ phiếu GEX đạt gần 11,5 triệu đơn vị, hai mã còn lại đạt hơn 2 triệu đơn vị.

Ngoài ra, cổ phiếu dầu khí cũng thu hút dòng tiền, với BSR khi tăng trần, khối lượng giao dịch đạt tới hơn 23,7 triệu đơn vị.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE 178 mã tăng và 116 mã giảm, VN-Index tăng 14,11 điểm (+0,79%), lên 1.802,34 điểm.

Sàn HNX có 67 mã tăng và 48 mã giảm, HNX-Index tăng 0,45 điểm (+0,17%), lên 272,39 điểm. Trong khi đó, UpCoM-Index giảm 1,33 điểm (-1,06%), xuống 124,3 điểm.

Trong phiên chiều, chỉ số bất ngờ có một nhịp giảm sâu ngay trước phiên ATC, tuy nhiên nhanh chóng hồi phục mạnh.

Chốt phiên, VN-Index nới rộng đà tăng lên 22,92 điểm (+1,28%) lên 1.811,15 điểm. Số cổ phiếu tăng trên sàn lên tới 232 mã, trong khi có 86 mã giảm. Riêng rổ VN30 có 25 mã tăng, 5 mã giảm, trong đó BSR và SSB giữ vững sắc tím. Ngoài ra, GAS cũng tăng mạnh 6,6%...

Thanh khoản sàn HOSE đạt gần 642,5 triệu đơn vị, giá trị gần 16.700 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị mua ròng 717 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,19 điểm (+0,81%) lên 274,13 điểm với 92 mã tăng, 50 mã giảm. Khối lượng giao dịch hơn 42 triệu đơn vị, giá trị 736 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ gần 2 tỷ đồng trên sàn này.

UPCoM-Index vẫn giữ sắc đỏ khi giảm nhẹ 0,16 điểm (-0,13%) xuống 125,47 điểm. Trên sàn có 134 mã tăng, 78 mã giảm.