Tiến Nông lan tỏa trách nhiệm xã hội bằng những hành động bền bỉ vì cộng đồng

ANTD.VN - Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng được kỳ vọng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông đã lựa chọn một hướng đi xuyên suốt: phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Từ chăm lo cho trẻ em mồ côi, đồng hành cùng người nông dân, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai đến các hoạt động hướng về biển đảo quê hương, những chương trình an sinh xã hội của doanh nghiệp đã được duy trì bền bỉ trong nhiều năm, tạo nên những giá trị nhân văn thiết thực. Trong hành trình ấy, Tiến Nông đặc biệt dành sự quan tâm cho trẻ em và thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối, xây dựng tương lai của gia đình, quê hương và đất nước.

Hành trình chắp cánh ước mơ trẻ mồ côi

Từ năm 1998, Tiến Nông đã bắt đầu hành trình đồng hành với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gần 30 năm qua, từ những trường hợp đầu tiên, chương trình ngày càng được mở rộng, để hàng trăm trẻ mồ côi trên nhiều địa phương có thêm một điểm tựa trong những năm tháng trưởng thành.

Hiện nay, Tiến Nông đang nhận đỡ đầu gần 200 trẻ em mồ côi tại các tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi trẻ được hỗ trợ 8 triệu đồng/năm cho đến khi đủ 18 tuổi. Đặc biệt, với những em có ý chí vươn lên, thi đỗ vào các trường đại học, Tiến Nông tiếp tục đồng hành với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm/cháu cho đến khi các em hoàn thành chương trình học. Tổng kinh phí dành cho hoạt động đỡ đầu trẻ mồ côi ước tính 1,5 tỷ đồng/năm.

Những suất học bổng và sự đồng hành của Tiến Nông được trao với mong muốn tiếp thêm động lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Đặc biệt, ở Tiến Nông, những em nhỏ được nhận đỡ đầu không chỉ được nhận hỗ trợ về vật chất mà các em được quan tâm, sẻ chia như những thành viên trong gia đình. Thành viên nhỏ trong đại gia đình lớn: “Gia đình Tiến Nông”.

Những buổi gặp gỡ không chỉ trao hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Vào mỗi dịp lễ, Tết, Gia đình Tiến Nông thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ ấm áp, trao quà, học bổng, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em thêm vững tin trên hành trình học tập và trưởng thành. Trong những năm qua, nhiều em nhỏ được Tiến Nông đỡ đầu nay đã trưởng thành, lập nghiệp, thành công trong cuộc sống. Điều đáng trân quý là dù ở đâu, làm gì, các em vẫn luôn coi Tiến Nông là “đại gia đình” - nơi đã chắp cánh cho ước mơ và là điểm tựa khởi đầu vào đời.

Gieo những giá trị hôm nay cho tương lai đất nước

Nếu chương trình đỡ đầu trẻ mồ côi là hành trình gieo hy vọng cho từng số phận, thì chương trình “Cùng Tiến Nông xanh hóa Trường Sa” lại mở ra một câu chuyện rộng hơn: gieo tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Tháng 6/2026, Tiến Nông trao tặng 230 tấn phân bón, gồm 200 tấn phân bón hữu cơ sinh học và 30 tấn phân bón NPK, tổng giá trị hơn 1,258 tỷ đồng, phục vụ trồng và chăm sóc cây xanh trên quần đảo Trường Sa. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Xanh hóa Trường Sa" do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động

Từ mong muốn đưa tình cảm của đất liền đến với quân và dân nơi đảo xa, Tiến Nông triển khai chiến dịch “Triệu lời chúc - Triệu mầm xanh”, để mỗi lời chúc gửi tới Trường Sa có thể được chuyển hóa thành một đóng góp cụ thể cho màu xanh nơi biển đảo. Hàng nghìn cán bộ, công nhân viên, khách hàng, đối tác và người dân đã cùng tham gia gửi lời chúc.

Và đặc biệt, từ hành trình ấy, một hoạt động hướng đến thiếu nhi đã được hình thành: cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa”.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã nhận được 133 bài dự thi. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một lời chúc, một cách thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo và sự biết ơn đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Tiến Nông - ông Nguyễn Hồng Phong - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và đại diện Ban giám khảo cuộc thi, nhà báo Thy Lan - Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh trao giải Nhất cho em Nguyễn Minh Anh - tác giả bức thư xuất sắc nhất Cuộc thi “Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa”

Có thể với người lớn, việc viết một lá thư chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng với một đứa trẻ, để viết được cho một người lính Trường Sa, em phải tìm hiểu Trường Sa ở đâu, những người lính nơi ấy đang làm gì, vì sao cây xanh nơi đảo xa lại đáng quý, vì sao biển đảo lại thiêng liêng với mỗi người Việt Nam.Từ đó, một bài học về lòng yêu nước được hình thành theo cách tự nhiên nhất - không phải bằng những khái niệm lớn lao, mà bằng sự đồng cảm và những tình cảm chân thành.

Đó cũng chính là giá trị sâu xa mà Tiến Nông hướng tới khi dành tâm huyết cho chương trình này: không chỉ góp phần mang màu xanh đến với Trường Sa, mà còn góp phần gieo những “mầm xanh” trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Từ cuộc thi viết thư, những tình cảm trong sáng của thiếu nhi được kết nối với quân và dân nơi biển đảo

Trách nhiệm với xã hội từ những hành động bền bỉ vì cộng đồng

Hơn 30 năm phát triển, Tiến Nông xác định sứ mệnh của doanh nghiệp không chỉ gắn với sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng người nông dân. Trách nhiệm với cộng đồng được xem là một phần quan trọng trong hành trình phát triển lâu dài.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng là một phần trong hành trình phát triển của Tiến Nông

Trong hành trình ấy, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là doanh nghiệp đã trao bao nhiêu, mà là những giá trị gì còn ở lại sau mỗi chương trình.

Một em nhỏ có thêm cơ hội đến trường.

Một người trẻ hiểu hơn về biển đảo quê hương.

Một gia đình có thêm niềm tin khi vượt qua khó khăn.

Một cộng đồng được kết nối bởi những hành động tử tế.

Với Tiến Nông, gieo một hạt giống trên đồng ruộng là để mùa màng thêm xanh; gieo một niềm tin trong lòng trẻ nhỏ là để tương lai đất nước thêm nhiều hy vọng. Hành trình nhân ái của Tiến Nông không chỉ lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn mà còn góp phần bồi đắp niềm tin xã hội, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp nhân văn, uy tín và giàu bản sắc, đồng hành cùng cộng đồng trên con đường phát triển hài hòa giữa kinh tế - con người - xã hội.