Mua xe 0 đồng, sạc miễn phí: VF 2 gỡ bài toán tài chính cho người mới 'lên đời' ô tô

ANTD.VN -Giá niêm yết 188 triệu đồng, vay tới 100% giá trị xe cùng chính sách miễn phí sạc giúp VinFast VF 2 giảm áp lực tài chính cho người trẻ và gia đình lần đầu mua ô tô.

188 triệu đồng để “lên đời bốn bánh"

Khi tìm chiếc ô tô đầu tiên, chị Nguyễn Minh Thư (30 tuổi, TP.HCM) không chỉ quan tâm giá niêm yết mà còn tính khoản tiền cần chuẩn bị để xe có thể lăn bánh.

VF 2 có giá 188 triệu đồng. Xe điện hiện được miễn lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước, giúp người mua chỉ cần bỏ số tiền chưa tới 200 triệu đồng để chính thức lăn bánh mẫu minicar mới.

“Tôi từng nghĩ phải chuẩn bị số tiền cao hơn nhiều để sở hữu một chiếc xe ô tô. Số tiền này chỉ tương đương 2 chiếc xe tay ga cao cấp nhưng che nắng che mưa cho cả nhà”, chị Thư nói.

Theo anh Ngô Văn Phúc, tư vấn bán hàng tại một đại lý VinFast ở TP.HCM, khách hàng lần đầu mua xe thường quan tâm nhất tới số tiền cần thanh toán ban đầu và khoản trả góp mỗi tháng. Tuy nhiên, dù với phương án nào, VF 2 vẫn dễ dàng “chiều lòng” khách hàng.

Ngoài chi phí tối ưu, chương trình “Mua xe 0 đồng” giúp khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

“Nhiều khách hàng có thu nhập ổn định và đủ khả năng trả thẳng nhưng chưa muốn sử dụng hết khoản tiết kiệm. Phương án vay toàn bộ giá trị xe giúp họ giữ lại quỹ dự phòng”, anh Phúc cho biết.

Với chị Thư, đây cũng là yếu tố quan trọng khi quyết định mua xe. Thay vì phải rút một khoản lớn khỏi phần tiền đang dành cho kế hoạch khác, chị có thể chủ động cân đối theo thu nhập hằng tháng.

Không lo chi phí, người dùng đẩy nhanh kế hoạch mua VinFast VF 2

Không chỉ chi phí sở hữu ban đầu vừa túi tiền, chi phí sử dụng hằng ngày của VF 2 cũng được nhiều khách hàng nhận xét là "gần như không đáng kể". Cụ thể, khách hàng cá nhân được miễn phí sạc tối đa 10 lần/tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc, áp dụng đến ngày 10/2/2029.

Chị Thư ước tính mỗi ngày di chuyển khoảng 25 km giữa nhà, công ty và một số điểm sinh hoạt quen thuộc. Với nhu cầu này, phí nạp năng lượng gần như được loại khỏi danh sách chi tiêu thường xuyên trong thời gian hưởng ưu đãi.

“Khoản trả góp thì tôi tính được khá chính xác, còn tiền sạc thì gần như không phải lo. Nhờ vậy việc lập ngân sách cho chiếc xe trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn hẳn”, chị cho hay.

Về mặt kỹ thuật, VF 2 sở hữu 4 chỗ ngồi trên thân xe dài 3.090 mm, trang bị động cơ điện công suất tối đa 30 kW. Xe còn được tích hợp các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS - những trang bị theo chị Thư là vượt xa kỳ vọng ban đầu đối với một mẫu minicar.

Sau khi xem xét toàn bộ, chị Thư quyết định tiến hành thủ tục mua VF 2 sớm hơn kế hoạch ban đầu.

“Giá xe đã vừa tầm, lại không cần vốn đối ứng và được miễn phí sạc dài hạn. Với tôi, đây là thời điểm phù hợp để chuyển từ xe máy lên ô tô”, chị chia sẻ.

Nhờ VF 2, khoảng cách giữa ý định “lên đời” bốn bánh và quyết định xuống tiền đã được rút ngắn đáng kể, mở ra cơ hội sở hữu ô tô sớm hơn cho nhiều khách hàng.