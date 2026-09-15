GELEX lên tiếng vụ ông Đặng Phan Tường bị bắt, khẳng định doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

ANTD.VN - GELEX cho biết, vụ việc nêu trên liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường thuộc giai đoạn trước khi ông này tham gia công tác tại hệ thống GELEX, không liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các công ty con

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/9, thông tin lãnh đạo một công ty thành viên bị khởi tố khiến 3 cổ phiếu “họ” Gelex (GEX, GEL, GEE) đồng loạt giảm sàn.

Cụ thể, cổ phiếu GEX của Tập đoàn GELEX đột ngột lao dốc từ cuối phiên sáng qua, chốt phiên với mức giá sàn, thanh khoản tăng vọt lên hơn 24,5 triệu đơn vị trong phiên.

Hai mã liên quan gồm GEL của Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex và GEE của Công ty cổ phần Điện lực GEE cũng không tránh khỏi áp lực bán tháo, đều chốt phiên với sắc xanh lơ.

Diễn biến tiêu cực ở nhóm cổ phiếu này xuất hiện sau thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tập đoàn PC1.

Ông Tường từng có nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT và hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric).

Ngay sau diễn biến này, GELEX đã công bố thông tin bất thường để trấn an cổ đông. Theo HĐQT GELEX, ông Đặng Phan Tường hiện là Thành viên HĐQT Công ty CP Điện lực GELEX và 2 công ty con khác, không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại công ty mẹ GELEX.

Tại GELEX Electric, ông Đặng Phan Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp vẫn do bộ máy điều hành thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành. Vì vậy, hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi sự việc liên quan đến cá nhân ông Tường.

“Vụ việc nêu trên liên quan đến cá nhân ông Đặng Phan Tường thuộc giai đoạn trước khi ông Đặng Phan Tường tham gia công tác tại hệ thống GELEX, không liên quan đến hoạt động của GELEX và các công ty con.” – doanh nghiệp này khẳng định.

GELEX cũng cho biết, ngay trong ngày 14/9, Hội đồng quản trị GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường, do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GELEX Electric, CADIVI và THIBIDI đã chủ động rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự theo quy định và điều lệ của từng công ty.

GELEX cho biết, các hoạt động sản xuất kinh doanh và các cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng, khách hàng, đối tác và các bên liên quan vẫn diễn ra ổn định, bình thường. Công ty cam kết bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tập đoàn GELEX thành lập năm 1990 với lĩnh vực cốt lõi là thiết bị điện, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực như: năng lượng, nước sạch, vật liệu xây dựng, bất động sản và khu công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm, GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất hơn 25.200 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.930 tỷ đồng; tổng tài sản đạt gần 86.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án tại EVNNPT, loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 đã bị khởi tố với nhiều tội danh.

Theo cơ quan điều tra, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.