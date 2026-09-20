Lũ sông Bùi dâng cao, 3.557 nhà bị ngập

ANTD.VN -Lũ sông Bùi, Hà Nội dâng cao vượt báo động III, khiến hàng nghìn hộ dân tại nhiều xã bị ngập...

Khu vực xã Xuân Mai, Hà Nội

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến lũ sông Bùi lên mức 7,88m, vượt báo động III là 0,88m, thiết lập mức lịch sử mới. Các xã bị ảnh hưởng như Xuân Mai, Nam Phương, Tân Tiến, Quảng Bị...

Theo thống kê, 01 nhà bị hư hỏng, 3.557 nhà bị ngập trong lũ. Riêng tại xã Xuân Mai, toàn xã có 1.845 hộ với khoảng 6.973 người bị ảnh hưởng; địa phương đã tổ chức sơ tán 1.033 hộ với 3.399 người.

Lũ cũng làm 6.873ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; 850 con gia súc, gia cầm bị chết.

Hiện nay, tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng các địa phương tổ chức chốt trực, căng dây, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện. Cùng với đưa dân đến nơi an toàn, địa phương tiếp tục hỗ trợ di chuyển tài sản, vật nuôi, bảo vệ tài sản của các gia đình đã sơ tán.

Trên sông Tích, lũ xuống chậm. Lúc 15h00 ngày 19-9, mực nước tại Kim Quan là 9m, vượt báo động III là 0,60m. Dự báo đến 15h00 ngày 20-9, mực nước tại Kim Quan xuống mức 8,60m, tại Vĩnh Phúc xuống mức 8,45m, lần lượt vượt báo động III là 0,20m và 0,45m.

Lũ sông Đáy cũng đã đạt đỉnh, đang biến đổi chậm theo xu thế xuống. Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 19-9, mực nước tại Ba Thá lúc 15h00 là 7m, vượt báo động II là 0,50m. Dự báo đến 15h00 ngày 20-9, mực nước tại đây xuống mức 6,80m, vẫn vượt báo động II là 0,30m.

Trong khi đó, mực nước sông Nhuệ tiếp tục xuống. Lúc 15h00 ngày 19-9, mực nước tại Đồng Quan là 4,41m, vượt báo động II là 0,01m; dự báo đến 15h00 ngày 20-9 xuống mức 3,85m, dưới báo động I là 0,15m.

Đối với sông Hồng, sông Đuống, mực nước được dự báo tiếp tục xuống, sau đó chịu ảnh hưởng của điều tiết thủy điện tuyến trên và chế độ thủy triều.

Trên sông Hồng, mực nước tại trạm Hà Nội dự báo giảm từ 3m lúc 7h00 ngày 20-9 xuống 2,70m lúc 7h00 ngày 21-9; tại Sơn Tây, mực nước tương ứng là 3,70m và 3,50m.

Trên sông Đuống, mực nước tại Thượng Cát dự báo xuống mức 2,60m lúc 7h00 ngày 20-9 và 2,40m lúc 7h00 ngày 21-9. Mực nước sông Đà dao động theo điều tiết của hồ Hòa Bình; tại Trung Hà, dự báo mực nước ở hai thời điểm trên lần lượt là 4,90m và 4,70m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mực nước các sông nội địa còn cao, tiếp tục gây ngập lụt vùng thấp trũng, khu dân cư ven sông; tiềm ẩn nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn tại các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông.