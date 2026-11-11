Chuyên gia, người lao động ủng hộ có thêm ngày nghỉ lễ dịp 27/7

ANTD.VN - Liên quan đến đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm thành ngày lễ hưởng nguyên lương, chuyên gia cho rằng dịp này giúp người lao động có thể tham gia các hoạt động tri ân ý nghĩa.

Tại phiên thảo luận ở Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm vào quy định về ngày nghỉ của người lao động.

Theo phương án này, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 hằng năm, bắt đầu áp dụng từ năm 2027 nếu quy định được Quốc hội thông qua.

Việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đề xuất trên nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, các chuyên gia, người lao động đồng tình, ủng hộ.

Trao đổi về nội dung trên, ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết ông từng đề xuất lựa chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ ngay trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019. Tuy nhiên, sau quá trình thảo luận, đề xuất không được thông qua.

Nhìn lại sau 7 năm, ông Lợi cho rằng bối cảnh đất nước đã có nhiều thay đổi căn bản. Sau hơn 50 năm thống nhất, Việt Nam đang tiếp tục khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; nhận thức xã hội cũng có những chuyển biến tích cực.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, hầu như gia đình nào ở Việt Nam cũng có người thân từng tham gia chiến đấu, hy sinh hoặc đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, một ngày nghỉ vào dịp 27/7 sẽ tạo điều kiện để các gia đình tưởng nhớ người đã khuất, đồng thời là dịp giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống đấu tranh của dân tộc.

Cùng quan điểm, ông Lê Đình Quảng, nguyên Phó ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng bổ sung 27/7 là ngày nghỉ lễ tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động tri ân, tưởng nhớ người có công.

Dưới góc độ quan hệ lao động, ông Lê Đình Quảng cho rằng, số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Campuchia. Trong khi đó, kinh tế-xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người và vị thế quốc gia không ngừng được nâng lên.

Khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài gần bốn tháng mà không có ngày nghỉ lễ chính thức nào. Việc bổ sung ngày 27/7 sẽ lấp đầy khoảng trống này, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động giữa năm.