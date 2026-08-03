Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, trong những ngày vừa qua, Cụm thi đua số 2 Bộ Công an đã tổ chức chuỗi các hoạt động sinh hoạt chính trị tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cụm thi đua số 2 Bộ Công an gồm các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Ngoại tuyến; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; trong đó Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị Cụm trưởng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ là đơn vị Cụm phó.

Đoàn công tác dâng hương tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm Trưởng đoàn; cùng tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Bá Sơn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua.

Thành kính tri ân dâng hương các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn công tác đã đến thăm khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; dâng hoa, dâng hương tượng đài Vì An ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Tượng đài bác Phạm Hùng...

Tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ đến công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, những CBCS An ninh miền Nam đã kiên cường bám trụ, chiến đấu và anh dũng hy sinh, bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não kháng chiến và làm nên những chiến công vang dội của lực lượng an ninh miền Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng đài Cố Bộ trưởng Phạm Hùng

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, đoàn công tác đã tham dự Lễ Khánh thành Công trình tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam – đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Theo Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, chuỗi hoạt động nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ; tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đối với các đồng chí, đồng đội.

Đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 2, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, khơi dậy khát vọng cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi CBCS các đơn vị trong Cum thi đua số 2.