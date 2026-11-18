ANTD.VN - Trong năm đầu tiên vận hành toàn diện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, Cụm Thi đua số 4 - Công an thành phố Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực chất phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với mô hình “Cụm thi đua số 4 - Chuyển đổi số Ba nhất”, hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu quan trọng và có gần 800 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Ngày 18/11, Cụm Thi đua số 4 - CATP Hà Nội (gồm 7 đơn vị: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Phòng Tham mưu; Phòng Tài chính; Phòng Hậu cần; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Bệnh viện CATP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Tháng Tám) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Trong năm đầu tiên vận hành toàn diện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, Cụm Thi đua số 4 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực chất phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, lấy chuyển đổi số làm mũi nhọn đột phá

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2026 tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Thị Thu - Phó Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, Cụm Thi đua số 4 đã tổ chức Hội nghị ký giao ước và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Tiên phong, đột phá - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”. Với vai trò Cụm trưởng, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động xây dựng Quy chế, Kế hoạch hoạt động năm 2026, chủ trì các hoạt động chung và định kỳ đôn đốc, tập hợp kết quả thi đua của toàn Cụm.

Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 4 năm 2026 cho biết, Cụm đã phát động 4 đợt thi đua cao điểm xuyên suốt năm với các chủ đề thiết thực: Đợt 1 “100 ngày Ba nhất - Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ nhân dân”; Đợt 2 “Thi đua làm theo lời Bác dạy, lan tỏa hình ảnh Người chiến sĩ Công an Thủ đô Ba nhất”; Đợt 3 “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; và Đợt 4 “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026”.

Đặc biệt, cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Cụm đã triển khai mô hình “Cụm thi đua số 4 - Chuyển đổi số Ba nhất”, duy trì chấm điểm, đánh giá định kỳ hằng tháng. Nhờ đó, công tác chuyển đổi số tại các đơn vị có bước chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từng bước hình thành tác phong làm việc trên môi trường số, hướng mạnh vào mục tiêu phục vụ nhân dân.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Cụm Thi đua số 4 đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đền ơn đáp nghĩa và văn hóa - thể thao sôi nổi như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt; dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc (Hưng Yên) và tham quan Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”; Tổ chức chương trình tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Ninh Bình); phối hợp với Cụm Thi đua số 15 và Công an xã Phượng Dực xây mới nhà tình nghĩa cho thân nhân Liệt sĩ Vũ Đình Hiệp; Duy trì các hoạt động vì cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ như: khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công; thành lập Đội hình hiến máu tình nguyện; tổ chức Giải Pickleball Cụm Thi đua số 4 mở rộng, giải chạy bộ online; giành giải Nhì Hội thi Gói bánh chưng, giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi và giải Ba Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” do CATP tổ chức.

Dấu ấn nổi bật trên từng mặt công tác của 7 đơn vị thành viên

Năm 2026, trong bối cảnh năm đầu vận hành toàn diện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, 7 đơn vị trong Cụm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác.

Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an cấp huyện trước đây, hoàn thành di chuyển an toàn gần 1.000 tấn hồ sơ, trang thiết bị từ 36 địa điểm về tàng thư tại trụ sở mới không để thất lạc hay gián đoạn nghiệp vụ. Đơn vị đã tiếp nhận, cung cấp 1.099.826 lượt yêu cầu thông tin (tăng 41,2%), tra cứu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp gần 70.000 trường hợp. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp từ ngày 1/7/2026 thông suốt với 165.522 yêu cầu cấp phiếu (95,4% trực tuyến, trả trước hạn 96,2%, mức độ hài lòng trên 99%). Hàng loạt mô hình sáng tạo như “Nụ cười tiếp dân”, “Hotline giải đáp nghiệp vụ - Đồng chí hỏi, chúng tôi trả lời”, “Lý lịch tư pháp: Đồng hành Ba nhất”, “Quét mã QR - Chấm điểm công vụ”, cùng các giải pháp AI, Chatbot 19000113, EWS-LLTP và CPA được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen và nhân rộng toàn quốc. Đối với Phòng Tham mưu, đơn vị đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức từ 300% trở lên; chủ trì tham mưu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2.895 kỳ, cuộc, sự kiện chính trị trọng đại; tham mưu giải quyết hiệu quả 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông và hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Là đơn vị Công an địa phương duy nhất cả nước chủ trì tham mưu xây dựng Đề án đô thị Hà Nội thông minh; tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ ngày 28/9/2026 và góp phần giúp CATP nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (14/10/2026).

Ở đề án camera AI và hoàn thành triển khai 2.460 camera AI trên địa bàn, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành và phê duyệt Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phiên bản 3 tới 100% cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện, vận hành Chatbot nội bộ, hệ thống giám sát an toàn thông tin và phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các mục tiêu trọng điểm.

Chủ động tham mưu triển khai các dự án xây dựng, cải tạo trụ sở Công an các cấp, Phòng Hậu cần đã khởi công các dự án nhà ở xã hội dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội và bảo đảm trang cấp kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu cho toàn lực lượng.

Triển khai hiệu quả các chủ trương về đổi mới toàn diện y tế CAND, Bệnh viện CATP cũng đã thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, quản lý, điều trị bệnh mãn tính cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm lực lượng y tế phục vụ các sự kiện chính trị, thể thao. Đồng thời, tích cực nhân rộng các mô hình “Ba nhất” gắn với nhiều hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí vì cộng đồng.

Năm 2026, Công ty TNHH MTV Tháng Tám hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm với doanh thu tăng trưởng ấn tượng; chú trọng mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và ghi dấu ấn nổi bật với thành tích Vô địch V-League mùa giải 2025 - 2026 của Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Với những nỗ lực toàn diện đó, trong năm 2026, Cụm Thi đua số 4 đã có 736 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, tiêu biểu gồm: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 9 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Cờ thi đua và 1 Bằng khen của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới thực chất, giữ vững kỷ cương, phục vụ Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Hóa - Trưởng Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Cụm Thi đua số 4 đã đạt được trong năm 2026. Đại tá Trần Văn Hóa nhấn mạnh, điểm sáng rõ nét của Cụm là đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các mô hình, phần việc gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là mô hình “Cụm thi đua số 4 - Chuyển đổi số Ba nhất”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2027, Đại tá Trần Văn Hóa đề nghị Cụm Thi đua số 4 tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và CATP; gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiệm vụ chính trị và khâu đột phá của từng đơn vị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, kiên quyết tránh hình thức, chạy theo thành tích.

với nhiệm vụ chính trị và khâu đột phá của từng đơn vị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, kiên quyết tránh hình thức, chạy theo thành tích. Triển khai thực chất phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cải cách hành chính, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của CBCS, Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cải cách hành chính, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của CBCS, Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ chứng kiến lễ bàn giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2027

Tại Hội nghị, dưới sự định hướng của đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị, các đơn vị thành viên đã tiến hành thảo luận dân chủ, biểu quyết và bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026 theo đúng quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của CATP Hà Nội. Hội nghị đã thống nhất bầu và thực hiện nghi thức bàn giao Cờ thi đua luân lưu năm 2027 cho Công ty TNHH MTV Tháng Tám đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng và Phòng Hậu cần đảm nhiệm vai trò Cụm phó Cụm Thi đua số 4.