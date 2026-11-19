ANTD.VN -Ngày 19/11/2026, Cụm thi đua số 8 Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xác định phương hướng công tác trong thời gian tới. Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; Chỉ huy, cùng cán bộ, chiến sĩ 9 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8, gồm Công an các phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Cầu Giấy, Ba Đình, Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Yên Hòa và Giảng Võ. Năm 2026, Công an phường Tây Hồ đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng.

Phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua số 8 trong năm 2026, Trung tá Lê Ngọc Bách, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ nhấn mạnh, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm từng địa bàn. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố.

Trung tá Lê Ngọc Bách, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2026.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn cờ bạc, tội phạm trên không gian mạng; tăng cường phát hiện, xử lý các vi phạm về kinh tế, môi trường và ma túy. Tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu công tác vượt mức được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào thi đua còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội thiết thực. Tiêu biểu là chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình”, trao suất ăn miễn phí cho bệnh nhân ung thư và tổ chức Đêm hội trăng rằm dành cho 1.200 học sinh dân tộc nội trú tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương được chú trọng, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”. Trong năm, toàn Cụm thi đua có 105 tập thể và 1.324 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 tham gia thảo luận tại Hội nghị.Đại diện các phòng chức năng CATP trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về kết quả thực hiện chỉ tiêu, phương pháp chấm điểm và bình xét danh hiệu thi đua. Các ý kiến tập trung vào yêu cầu đánh giá khách quan, phù hợp đặc thù địa bàn, tính chất nhiệm vụ và ghi nhận những kết quả, thành tích nổi trội. Đại diện các phòng chức năng CATP cũng đã trao đổi, giải đáp và tiếp thu các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Đánh giá thi đua phải công bằng, khách quan, đúng thực chất

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đạt được trong năm 2026.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, các đơn vị trong Cụm phụ trách những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, thường xuyên triển khai nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng và triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an Thành phố.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng khách quan, công bằng, thực chất; đánh giá toàn diện đặc điểm địa bàn, khối lượng công việc, tính chất nhiệm vụ và những đóng góp thực tế của từng đơn vị. Các phòng chức năng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tiêu chí thi đua theo hướng cụ thể, có thể lượng hóa, bảo đảm ghi nhận tương xứng những nhiệm vụ đặc thù, khó khăn, phức tạp; đồng thời kịp thời nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình chấm điểm, bình xét.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” bằng những việc làm cụ thể; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò người đứng đầu; chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP chứng kiến Công an phường Tây Hồ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2027 cho Công an phường Nghĩa Đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn kết quả thi đua với chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Cụm thi đua số 8 triển khai công tác bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2026 theo quy định; đồng thời thống nhất lựa chọn Công an phường Nghĩa Đô đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2027, tiếp nối điều phối hoạt động, phối hợp và thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong năm công tác mới.