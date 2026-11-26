ANTD.VN - Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã An Khánh, thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 339/TB-BQLDA ngày 16/11/2026 về việc kê khai, kiểm đếm đất, tài sản, mộ chí trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện 10 dự án đang triển khai trên địa bàn xã.

Thông báo được ban hành căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thông qua danh mục (và danh mục bổ sung) các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố; thực hiện chỉ đạo của UBND xã An Khánh.

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Theo thông báo, các dự án đang triển khai công tác kê khai, kiểm đếm đất, tài sản, mộ chí trên đất gồm:

- Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận xã An Khánh): tại các xứ đồng: Nam mại, Cây sòi.

- Dự án Nhà ở xã hội La Tinh - Đông La: tại các xứ đồng: Mặt đường, Cát hút, Dộc dọ, Đống sấu.

- Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3, xã An Khánh: tại các xứ đồng: Cổng đông, Đìa chằm, Đồng đống vông, Đồng mầu cà chua, Đồng mầu cầu mản, Đồng sống, Đồng sống ngoài, Đồng sống trong, Đống vông, Khu cây táo, Khu ngòi, Màu cà chua, Mầu đìa kênh, Trồng rau xóm 2 + xóm 4, Vệ ngòi vườn ươm.

- Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng (Khu B), xã An Khánh: tại các xứ đồng: Ải, Bà nhật, Báng súng, Bì, Cầu mán, Cầu mạt, Cổng lông, Cống đông, Cửa ban, Đầu cầu, Đìa kênh, Đìa nhồi, Đồng biền, Đồng la, Đồng óc, Đồng óc giả, Đồng óc màu, Đồng sống, Đồng sống ngoài, Đồng sống trong, Đống da, Đống gạch, Đống gạch dưới, Đống thun, Đống vông, Lều cá, Mả, Mả chuột, Mả dược, Màu cửa ban, Màu đìa kênh, Màu đồng óc, Màu ông vượng, Màu riêng lẻ, Màu vệ ngòi, Nghĩa địa, Ngòi cống mới, Ngòi cửa ban, Ngòi trên, Ngòi trên cống mới, Ngòi trên đìa kênh, Óc giả, Ông mai, Ông vượng, Riêng lẻ, Sối, Vành ông vượng, Vệ lại dụ, Vệ ngòi, Vệ ngòi trên, Vồng.

- Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Đông Lao: tại các xứ đồng: Bạc điền, Bè mái, Con cá, Đìa cắt trên, Đìa đó, Đồng ngò, Đồng van, Mả chó, Mả dứa, Mả trắng, Ngõ ba.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ thôn Quyết Thắng, xã An Khánh: tại xứ đồng 32.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ khu Sân Kho - Cửa Quán: tại xứ đồng Miễu Đồng Ruộng Rùa.

- Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ bổ sung xã An Thượng - Vị trí X3: tại các xứ đồng: Đỗi, Đồng khuốc, Dộc hồ.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã An Khánh - vị trí X2: tại các xứ đồng: Đống da, Đống thun.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn xã Đông La - vị trí X4 thôn Đông Lao: tại xứ đồng Vam.

Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã An Khánh đề nghị các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất, tài sản, mộ chí trên đất nằm trong phạm vi thu hồi của các dự án nêu trên liên hệ với cơ sở thôn và Ban để cung cấp thông tin, thực hiện thủ tục kê khai, kiểm đếm theo quy định. Việc kê khai, kiểm đếm là cơ sở để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Khi đến làm việc, người dân mang theo Căn cước công dân, giấy tờ về hộ khẩu thường trú, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Thông báo được công khai trên hệ thống truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã và niêm yết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Người dân liên hệ Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã An Khánh, địa chỉ số 98 đường An Thượng, thôn An Hạ, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Xuân Hoàng: 0975.570.091; ông Trần Đức Trọng: 0966.866.590.