Làm giả giấy tờ của ngân hàng để mua bán tài sản do phạm tội mà có

ANTD.VN - Mượn xe ô tô của bạn để chở bạn gái đi ăn cưới nhưng Quân bất ngờ thay đổi ý định và mang tài sản của người khác đi cầm cố…

Dự kiến ngày 25-9 tới, Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội sẽ đưa bị cáo Lê Đình Lực (SN 1996, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, Tòa cũng đưa 5 bị cáo khác ra xét xử về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Tiến Quân (SN 1989, ở Hà Nội) quen biết với Lê Đình Lực. Chiều 12-5-2025, Lực gọi điện cho anh Quân hỏi mượn ô tô nhãn hiệu Mazda 6 trong thời gian 2 ngày để đi đám cưới tại Phú Thọ.

Anh Quân đồng ý và bảo Lực ra bãi xe lấy xe. Trên xe có sẵn các giấy tờ gồm: giấy đăng kiểm (bản gốc), giấy đăng ký xe (bản phô tô), hợp đồng thế chấp xe tại Ngân hàng (bản phô tô). Lấy xe xong, Lực lái về nhà để cùng bạn gái đi Phú Thọ.

Sau đó, giữa Lực và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên bị cáo không đi Phú Thọ như dự tính. Lúc này do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Lực nảy sinh ý định đem ô tô của anh Quân đi cầm cố lấy tiền.

Khoảng 10h, ngày 13-5-2025, bị cáo truy cập vào “Hội mua bán, cầm cố xe ô tô không giấy tờ” trên mạng xã hội. Tại đây, anh ta được hội nhóm giới thiệu kết nối với tài khoản Zalo của Đỗ Quang Bách (SN 1989, ở phường Bạch Mai, Hà Nội).

Lực nhắn tin với Bách qua Zalo trao đổi về việc muốn cầm cố chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6, đồng thời chụp ảnh xe, các giấy tờ xe, gửi cho Bách xem. Sau khi xem giấy tờ xe, Bách biết ô tô trên có nguồn gốc không rõ ràng, xe không thuộc sở hữu của Lực nhưng vẫn đồng ý nhận cầm cố với giá 70 triệu đồng.

Về phía Bách, do không có tiền nhận cầm cố xe cho Lực nên liên hệ với Đinh Văn Dũng (SN 1992, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) qua Zalo để thỏa thuận bán xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 cho người này. Dũng thấy xe có nguồn gốc không rõ ràng, không có giấy tờ và bản thân anh ta biết xe ô tô này do phạm tội mà có nên thỏa thuận giá mua xe là 100 triệu đồng.

Sau khi trao đổi việc mua bán ô tô bất hợp pháp, Dũng rủ thêm người khác cùng góp tiền mua ô tô Mazda 6. Cùng ngày 13-5-2025, tại phường Hồng Hà, Hà Nội, Lực thỏa thuận cầm cố cho Đỗ Quang Bách và Đỗ Tiến Đạt xe Mazda với số tiền gần 70 triệu đồng. Bách và Đạt biết chiếc xe ô tô do phạm tội mà có nhưng vẫn nhận cầm cố với mục đích bán lại lấy tiền chia nhau.

Ngay sau khi nhận cầm cố tài sản, Bách và Đạt đã bán chiếc xe ô tô trên cho nhóm Đinh Văn Dũng, Giáp Văn Trâm, Giáp Xuân Cảnh với giá 100 triệu đồng. Khi mua xe Dũng và đồng phạm đều biết chiếc xe ô tô có nguồn gốc do phạm tội mà có.

Để tiêu thụ được xe, Dũng và đồng bọn lên mạng xã hội Facebook tìm đối tượng thuê làm giả giấy tờ xe. Ngày 16-5-2025, các bị cáo thuê một đối tượng làm giả Giấy biên nhận thế chấp về việc Ngân hàng SeAbank nhận thế chấp của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Lạc Long Quân 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6, có dấu công chứng của Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh.

Sau khi làm giả giấy tờ trên, ngày 16-5-2025 Dũng và đồng bọn sử dụng các giấy tờ giả này bán lại xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 của anh Quân cho người khác với giá 175 triệu đồng, thu lợi bất chính 75 triệu đồng.

Đến nay, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 trên đã được thu hồi trả lại cho anh Nguyễn Tiến Quân. Các bị cáo trong vụ án khắc phục trả lại cho người mua xe ô tô số tiền hơn 152 triệu đồng