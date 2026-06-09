Làm giả hồ sơ nhà ở xã hội để trục lợi, nhóm đối tượng bị khởi tố

ANTD.VN - Ngày 9-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương và Vegahome Quang Châu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tống đạt quyết định và lệnh đối với các đối tượng

Các bị can gồm: Phạm Văn Hưng (SN 1979), Nguyễn Thị Bình (SN 1983) và Nguyễn Bá Toản (SN 1983), Phùng Đức Quyền (SN 1991), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1991) cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại hai dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án khu nhà ở xã hội số 2 tại các lô đất số 5 và 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến và phường Bắc Giang (Ecohome Sông Thương), do Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Nếnh (Vegahome Quang Châu) do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư.

Sau khi xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2025, Hưng đã cấu kết với Bình, Toản làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi hồ sơ, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Quyền và Hương đã trực tiếp làm giả hàng chục bộ hồ sơ nhằm hưởng hoa hồng môi giới bán căn hộ.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan Hương do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.