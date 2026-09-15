Thấy bà cụ đi xe đạp một mình, 2 thiếu niên áp sát cướp giật tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Q.D.A và Đ.P.T là 2 đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản.

Ngày 5-9, trên địa bàn xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc hai đối tượng đi xe máy điện áp sát, giật túi xách của một người dân đang điều khiển xe đạp tại khu vực đường ĐH59, thuộc thôn Đãn Chàng.

Bị hại xác định vị trí xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Hà đã chủ động bám địa bàn, khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5-9, Q.D.A và Đ.P.T (cùng SN 2011, trú tại xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên), đi trên một xe máy điện từ xã Tiên La về xã Hưng Hà. Khi di chuyển trên đường, A và T phát hiện bà T.T.H đang điều khiển xe đạp một mình, trên giỏ xe có một chiếc túi xách màu đen. T nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên bảo A quay lại, điều khiển xe đi theo bà H.

Khi đến đoạn đường ĐH59 thuộc thôn Đãn Chàng, xã Hưng Hà, nhận thấy khu vực vắng người, 2 đối tượng điều khiển xe áp sát xe đạp của bà H. để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi cướp giật được chiếc túi, T kiểm tra bên trong và phát hiện có 250.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ, đồ vật cá nhân. Hai đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Q.D.A và Đ.P.T để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.