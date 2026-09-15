Ai là bị hại liên quan dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12?

ANTD.VN - Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông báo các cá nhân, tổ chức đã ký Hợp đồng vay vốn/góp vốn đầu tư trong dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 khẩn trương liên hệ.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra từ năm 2010 liên quan đến dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12, địa chỉ xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thuận Thành.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Kim Liên (SN 1972; trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2010, Bùi Kim Liên là Giám đốc Công ty Cổ phẩn đầu tư bất động sản Thuận Thành, đã lợi dụng việc hợp tác kinh doanh đầu tư với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12, đưa ra thông tin gian dối để ký Hợp đồng vay vốn đầu tư và chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông báo cho các cá nhân, tổ chức đã ký Hợp đồng vay vốn/góp vốn đầu tư trong dự án nêu trên được biết và khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; địa chỉ: số 14A9 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Vinh, SĐT: 0366.794.751, để giải quyết theo quy định của pháp luật.