Khởi tố 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng

Quá trình tuần tra kiểm soát, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 1/9/2026, Công an xã Thượng Phúc phát hiện một vụ đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại xóm Triều Đông, thôn Triều Phú, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Nhanh chóng triển khai xác minh, Công an xã làm rõ các đối tượng liên quan gồm Trần Nhật Sơn (SN 2004), Trần Thanh Hưng (SN 2002), Nguyễn Tấn Hội cùng ở Đắk Lắk và một số công nhân xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau với Lê Mạnh Hùng (SN 2002, trú tại thôn Triều Phú).

Sau đó, nhóm Sơn quay lại, sử dụng gậy tuýp sắt, thanh sắt, gậy tre, hung khí tự chế, các vật dụng khác đuổi đánh Hùng và những người liên quan. Một số người dân đứng xem cũng bị ảnh hưởng, trong đó 3 người bị thương, phải đến bệnh viện khám, điều trị.

Đến ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Sơn, Nguyễn Tấn Hội, Nguyễn Lam Trường, Trần Thanh Hưng và Nguyễn Công Thành về tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Qua vụ việc, Công an xã Thượng Phúc khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết trên cơ sở pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, bạo lực hoặc có hành vi gây mất an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng Công an xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.