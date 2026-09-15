Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Quá trình điều tra, Công an thành phố Quảng Ninh xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đầu tháng 2-2026, từ đơn trình báo của 8 công dân với tổng số tiền bị lừa đảo là hơn 160 triệu đồng, Công an thành phố Quảng Ninh đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, Công an thành phố Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đấu tranh, triệt phá.

Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT; bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Qua kết quả đấu tranh, Công an thành phố Quảng Ninh nhận thấy: Các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo; Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện, truy vết; Trong số các nạn nhân, có rất nhiều người đã được tuyên truyền cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn bị lừa do vẫn còn thờ ơ, không quan tâm nên vẫn không nhận diện rõ về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Từ 8 đơn trình báo ban đầu, bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an từng bước truy xét, bóc tách, làm rõ đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả đấu tranh góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo tiếp diễn, răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ tài sản của nhân dân.